Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 15:15 | Обновлено 03 января 2025, 15:50
3215
22

Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо

20-летний Име Окон получит шанс проявить себя в Турции

03 января 2025, 15:15 | Обновлено 03 января 2025, 15:50
3215
22
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет учебно-тренировочные сборы в Турции, во время которых к команде присоединится легионер.

Как сообщает источник, речь идет о 20-летнем центральном защитнике Име Оконе. Южноафриканский футболист поедет вместе с командой в Турции и если впечатлит руководство и тренера столичного клуба, то сможет подписать с «Динамо» полноценный контракт.

Име Окон представляет клуб «Суперспорт Юнайтед», который выступает в чемпионате Южноафриканской республике. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 650 тысяч евро. Контракт футболиста действует до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне защитник провел семь матчей в чемпионате, однако результативными действиями не отметился. «Суперспорт Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате ЮАР.

По теме:
Отказались от Роналду? ПСЖ определился с трансферными планами
Один из лидеров чемпионата Италии в январе попробует купить Судакова
На базе. Молодой защитник уже присоединился к Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Карпаты должны быть Карпатами». Легенды клуба – о коллаборации с Рухом
Футбол | 03 января 2025, 14:05 6
«Карпаты должны быть Карпатами». Легенды клуба – о коллаборации с Рухом
«Карпаты должны быть Карпатами». Легенды клуба – о коллаборации с Рухом

Игорь Кульчицкий, Роман Зуб и Михаил Кополовец поделились со Sport.ua мнениями о слиянии клубов

Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Футбол | 02 января 2025, 17:54 0
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду

Португалец близок к подписанию нового контракта

Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией
Футбол | 03.01.2025, 15:44
Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией
Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Бокс | 02.01.2025, 18:22
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Бокс | 03.01.2025, 03:15
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Комментарии 22
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Подивимся .
Ответить
0
Показать Скрыть 9 ответов
c_a_p2
650000$... Краще би на ЗСУ. Африканець або не заграє або втече після повітряної тривоги
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Надо брать 
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Дыряво с пердя🤣
Нужно покупать суперзащитиника из суперспорта☝️поможет 36 дыр очки👉👌из 36 не опустится ещё ниже
Ответить
-5
007_Quantum19_007
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Omen
Зачем ДК покупать футболистов за такие бабки??? ЧУ они уже купили в этом сезоне, настоящую игру мы их увидели в ЛЧ и ЛЕ)))
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
02.01.2025, 14:19 3
Футбол
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
02.01.2025, 21:29
Биатлон
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 3
Футбол
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
01.01.2025, 21:05 3
Футбол
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем