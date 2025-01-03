Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
20-летний Име Окон получит шанс проявить себя в Турции
Киевское «Динамо» проведет учебно-тренировочные сборы в Турции, во время которых к команде присоединится легионер.
Как сообщает источник, речь идет о 20-летнем центральном защитнике Име Оконе. Южноафриканский футболист поедет вместе с командой в Турции и если впечатлит руководство и тренера столичного клуба, то сможет подписать с «Динамо» полноценный контракт.
Име Окон представляет клуб «Суперспорт Юнайтед», который выступает в чемпионате Южноафриканской республике. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 650 тысяч евро. Контракт футболиста действует до 30 июня 2025 года.
В этом сезоне защитник провел семь матчей в чемпионате, однако результативными действиями не отметился. «Суперспорт Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате ЮАР.
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