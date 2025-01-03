Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо

Киевское «Динамо» проведет учебно-тренировочные сборы в Турции, во время которых к команде присоединится легионер.

Как сообщает источник, речь идет о 20-летнем центральном защитнике Име Оконе. Южноафриканский футболист поедет вместе с командой в Турции и если впечатлит руководство и тренера столичного клуба, то сможет подписать с «Динамо» полноценный контракт.

Име Окон представляет клуб «Суперспорт Юнайтед», который выступает в чемпионате Южноафриканской республике. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 650 тысяч евро. Контракт футболиста действует до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне защитник провел семь матчей в чемпионате, однако результативными действиями не отметился. «Суперспорт Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате ЮАР.