Украина. Премьер лига03 января 2025, 10:09 |
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На просмотр в Динамо приедет центрбек-легионер
Также в киевском клубе планируют просмотреть Богдана Слюбика
03 января 2025, 10:09 |
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В зимнее трансферное окно лидер сезона в УПЛ «Динамо» может подписать иностранного футболиста.
По данным источника, на просмотр в стан «бело-синих» направляется молодой африканский центральный защитник.
О ком конкретно идет речь пока неизвестно.
Ранее в СМИ писали, что в январе «Динамо» собирается оценить потенциал центрбека «Руха» Богдана Слюбика, который также пройдет просмотр в киевской команде.
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