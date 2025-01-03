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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 10:09 |
1100
0

На просмотр в Динамо приедет центрбек-легионер

Также в киевском клубе планируют просмотреть Богдана Слюбика

03 января 2025, 10:09 |
1100
0
На просмотр в Динамо приедет центрбек-легионер
facebook.com/fcdynamoua

В зимнее трансферное окно лидер сезона в УПЛ «Динамо» может подписать иностранного футболиста.

По данным источника, на просмотр в стан «бело-синих» направляется молодой африканский центральный защитник.

О ком конкретно идет речь пока неизвестно.

Ранее в СМИ писали, что в январе «Динамо» собирается оценить потенциал центрбека «Руха» Богдана Слюбика, который также пройдет просмотр в киевской команде.

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Динамо Киев трансферы УПЛ просмотр игроков трансферы
Алексей Сливченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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