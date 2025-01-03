На просмотр в Динамо приедет центрбек-легионер

В зимнее трансферное окно лидер сезона в УПЛ «Динамо» может подписать иностранного футболиста.

По данным источника, на просмотр в стан «бело-синих» направляется молодой африканский центральный защитник.

О ком конкретно идет речь пока неизвестно.

Ранее в СМИ писали, что в январе «Динамо» собирается оценить потенциал центрбека «Руха» Богдана Слюбика, который также пройдет просмотр в киевской команде.