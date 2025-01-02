Не все сразу. Украинский защитник все же пройдет просмотр в Динамо

Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик все же пройдет просмотр перед тем, как подписать контракт с киевским «Динамо», сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 20-летний футболист отправится на сборы в Турцию с киевлянами, где проведет с командой 2 недели и несколько контрольных матчей, после чего тренерский штаб примет решение о целесообразности подписания Слюбика.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» интересуется талантом «Руха».