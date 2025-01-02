Украина. Премьер лига02 января 2025, 12:28 | Обновлено 02 января 2025, 12:59
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Не все сразу. Украинский защитник все же пройдет просмотр в Динамо
Богдана Слюбика оценят в контрольных матчах перед тем, как подписать контракт
02 января 2025, 12:28 | Обновлено 02 января 2025, 12:59
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Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик все же пройдет просмотр перед тем, как подписать контракт с киевским «Динамо», сообщает «Динамо Киев от Шурика».
По информации источника, 20-летний футболист отправится на сборы в Турцию с киевлянами, где проведет с командой 2 недели и несколько контрольных матчей, после чего тренерский штаб примет решение о целесообразности подписания Слюбика.
Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» интересуется талантом «Руха».
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