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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 12:28 | Обновлено 02 января 2025, 12:59
1143
0

Не все сразу. Украинский защитник все же пройдет просмотр в Динамо

Богдана Слюбика оценят в контрольных матчах перед тем, как подписать контракт

02 января 2025, 12:28 | Обновлено 02 января 2025, 12:59
1143
0
Не все сразу. Украинский защитник все же пройдет просмотр в Динамо
ФК Рух. Богдан Слюбик

Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик все же пройдет просмотр перед тем, как подписать контракт с киевским «Динамо», сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 20-летний футболист отправится на сборы в Турцию с киевлянами, где проведет с командой 2 недели и несколько контрольных матчей, после чего тренерский штаб примет решение о целесообразности подписания Слюбика.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» интересуется талантом «Руха».

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Богдан Слюбик Динамо Киев Рух Львов трансферы УПЛ трансферы
Данііл Киріяка Источник: Динамо Киев от Шурика
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