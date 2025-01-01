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  4. Третий не лишний. Динамо интересуется еще одним талантом клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 12:27 |
627
1

Третий не лишний. Динамо интересуется еще одним талантом клуба УПЛ

Киевляне нацелились на еще одного футболиста «Руха»

01 января 2025, 12:27 |
627
1
Третий не лишний. Динамо интересуется еще одним талантом клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» интересуется еще одним игроком львовского «Руха», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, помимо защитников Алексея Сыча и Богдана Слюбика, киевский клуб следит за еще одним игроком львовского клуба, имя которого не называется.

Сыч довольно близок к тому, чтобы стать игроком «Динамо». С сезона 2025/26 «Рух» объединится с «Карпатами».

Ранее сообщалось о том, что стали известны фамилии игроков «Руха», которые могут подписать контракт с «Карпатами».

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Динамо Киев Рух Львов трансферы УПЛ трансферы Алексей Сыч Богдан Слюбик
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Gargantua81
рискну предположить, что это Ледвий
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