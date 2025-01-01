Украина. Премьер лига01 января 2025, 12:27 |
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Третий не лишний. Динамо интересуется еще одним талантом клуба УПЛ
Киевляне нацелились на еще одного футболиста «Руха»
01 января 2025, 12:27 |
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Киевское «Динамо» интересуется еще одним игроком львовского «Руха», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, помимо защитников Алексея Сыча и Богдана Слюбика, киевский клуб следит за еще одним игроком львовского клуба, имя которого не называется.
Сыч довольно близок к тому, чтобы стать игроком «Динамо». С сезона 2025/26 «Рух» объединится с «Карпатами».
Ранее сообщалось о том, что стали известны фамилии игроков «Руха», которые могут подписать контракт с «Карпатами».
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