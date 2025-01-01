Главные звезды и таланты. Названы фамилии тех, кто сменит Рух на Карпаты

Стали известны игроки «Руха», которые интересуют руководство львовских «Карпат», сообщает Футбол 24.

По информации источника, Илья Квасница, Олег Федор, Евгений Пастух и Игорь Краснопир являются теми футболистами, которые могут в ближайшее время подписать контракт со «львами».

Во вторник, 31 декабря, два львовских коллектива объявили о том, что с сезона 2025/26 клубы объединятся. «Карпат» хотят получить выгоду от объединения как можно быстрее.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» должен погасить задолженности.