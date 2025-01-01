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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 11:30 | Обновлено 01 января 2025, 11:31
2656
2

Главные звезды и таланты. Названы фамилии тех, кто сменит Рух на Карпаты

Илья Квасница, Олег Федор, Евгений Пастух и Игорь Краснопир сменят команду

01 января 2025, 11:30 | Обновлено 01 января 2025, 11:31
2656
2
Главные звезды и таланты. Названы фамилии тех, кто сменит Рух на Карпаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Квасница

Стали известны игроки «Руха», которые интересуют руководство львовских «Карпат», сообщает Футбол 24.

По информации источника, Илья Квасница, Олег Федор, Евгений Пастух и Игорь Краснопир являются теми футболистами, которые могут в ближайшее время подписать контракт со «львами».

Во вторник, 31 декабря, два львовских коллектива объявили о том, что с сезона 2025/26 клубы объединятся. «Карпат» хотят получить выгоду от объединения как можно быстрее.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» должен погасить задолженности.

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Данііл Киріяка Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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Gargantua81
куда же Сыч?
да и Ледвий там хороший вратарь. Дидык опять же в опорной зоне раскрылся
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+1
Сергей Марценюк
Ганьба Львівського футболу..
Угробили настоящий Львів, Скалу, Карпати... І дібралися до останнього оригінального клубу зі своєю історією та своїми вболівальниками
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-1
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