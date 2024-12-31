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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 22:31 | Обновлено 31 декабря 2024, 22:38
835
1

Перед слиянием с Карпатами Рух должен погасить задолженности

Второй команде львовского клуба не выплатили зарплату за три месяца

31 декабря 2024, 22:31 | Обновлено 31 декабря 2024, 22:38
835
1
Перед слиянием с Карпатами Рух должен погасить задолженности
Спортивка

Как стало известно Sport.ua, задолженности по зарплате во львовском клубе «Рух» погашаются, но очень медленно.

По информации источника по тренерскому составу, футболистам второлигового «Руха-2» не выплачена зарплата за три месяца, есть задолженности и перед тренерским штатом клубной академии.

Не исключено, что именно финансовые проблемы были одной из причин, побудившей владельца клуба Григория Козловского и руководство «Руха» начать процесс объединения с еще одной львовской командой – «Карпаты».

Планируется, что именно зелено-белые будут представлять город Львов в УПЛ со следующего сезона, а «Рух» сосредоточится на подготовке смены.

31 декабря клубы УПЛ «Карпаты» и «Рух» официально заявили, что объединяются летом 2025 года.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Григорий Козловский Рух Львов Рух-2 Львов долги зарплаты инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Lulinnha
Так супер проект имеет долги.... 
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