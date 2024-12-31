Перед слиянием с Карпатами Рух должен погасить задолженности
Второй команде львовского клуба не выплатили зарплату за три месяца
Как стало известно Sport.ua, задолженности по зарплате во львовском клубе «Рух» погашаются, но очень медленно.
По информации источника по тренерскому составу, футболистам второлигового «Руха-2» не выплачена зарплата за три месяца, есть задолженности и перед тренерским штатом клубной академии.
Не исключено, что именно финансовые проблемы были одной из причин, побудившей владельца клуба Григория Козловского и руководство «Руха» начать процесс объединения с еще одной львовской командой – «Карпаты».
Планируется, что именно зелено-белые будут представлять город Львов в УПЛ со следующего сезона, а «Рух» сосредоточится на подготовке смены.
31 декабря клубы УПЛ «Карпаты» и «Рух» официально заявили, что объединяются летом 2025 года.
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