Перед слиянием с Карпатами Рух должен погасить задолженности

Как стало известно Sport.ua, задолженности по зарплате во львовском клубе «Рух» погашаются, но очень медленно.

По информации источника по тренерскому составу, футболистам второлигового «Руха-2» не выплачена зарплата за три месяца, есть задолженности и перед тренерским штатом клубной академии.

Не исключено, что именно финансовые проблемы были одной из причин, побудившей владельца клуба Григория Козловского и руководство «Руха» начать процесс объединения с еще одной львовской командой – «Карпаты».

Планируется, что именно зелено-белые будут представлять город Львов в УПЛ со следующего сезона, а «Рух» сосредоточится на подготовке смены.

31 декабря клубы УПЛ «Карпаты» и «Рух» официально заявили, что объединяются летом 2025 года.