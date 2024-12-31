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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 31 декабря 2024, 21:36
1478
0

Новогоднее объединение. Вторую часть сезона Рух будет доигрывать юношами

Почти все основные футболиста Руха перейдут в Карпаты

31 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 31 декабря 2024, 21:36
1478
0
Новогоднее объединение. Вторую часть сезона Рух будет доигрывать юношами
ФК Карпаты Львов

Львовское «Рух» и «Карпаты» приняли решение о слиянии в один клуб. Начиная с сезона 2025/26 обе львовские команды объединятся в один клуб на базе «Карпат».

«Рух» в дальнейшем сосредоточится на подготовке юных талантов на базе академии для привлечения в команду «Карпаты». Сезон 2024/25 команды доиграют отдельно, причем игроки «Руха» усилят «Карпаты» зимой.

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал подробности:

«Вторую часть сезона УПЛ «Рух» будет доигрывать в основном юношеской командой. После слияния с Карпатами почти все основные игроки винниковского клуба уже в ближайшее межсезонье перейдут в лагерь зелено-белых львов.

Для «Карпат» это будет кадровым усилением, а для «Руха» – возможность заработать. «Желто-черные» оставят за собой больший процент последующей перепродажи».

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Рух Львов Карпаты Львов Григорий Козловский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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