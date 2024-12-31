Новогоднее объединение. Вторую часть сезона Рух будет доигрывать юношами

Львовское «Рух» и «Карпаты» приняли решение о слиянии в один клуб. Начиная с сезона 2025/26 обе львовские команды объединятся в один клуб на базе «Карпат».

«Рух» в дальнейшем сосредоточится на подготовке юных талантов на базе академии для привлечения в команду «Карпаты». Сезон 2024/25 команды доиграют отдельно, причем игроки «Руха» усилят «Карпаты» зимой.

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал подробности:

«Вторую часть сезона УПЛ «Рух» будет доигрывать в основном юношеской командой. После слияния с Карпатами почти все основные игроки винниковского клуба уже в ближайшее межсезонье перейдут в лагерь зелено-белых львов.

Для «Карпат» это будет кадровым усилением, а для «Руха» – возможность заработать. «Желто-черные» оставят за собой больший процент последующей перепродажи».