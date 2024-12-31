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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 19:05 |
1789
0

Некоторые игроки Руха не знали об объединении с Карпатами

«Новогодний подарок» для Львова

31 декабря 2024, 19:05 |
1789
0
Некоторые игроки Руха не знали об объединении с Карпатами
ФК Рух Львов

Львовские «Карпаты» и «Рух» объединятся с сезона 2025/26, а до конца этой кампании будут выступать раздельно.

Как стало известно Sport.ua, не все футболисты «Руха» знали об объединении клубов и узнали об этом из социальных сетей команд.

Новая основная команда будет сформирована на базе «Карпат», а «Рух» с лета 2025 года будет отвечать за развитие академии клуба.

В Украинской Премьер-лиге «Карпаты» занимают 6-е место после 17 поединков с 24 очками, у «Руха» всего на одно очко меньше, они на 7-м месте с 23 очками.

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Украинская Премьер-лига Рух - Карпаты Рух Львов Карпаты Львов
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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