ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Во Львове будет один клуб УПЛ
На официальных сайтах клубов «Карпаты» и «Рух» появились сообщения об объединении двух клубов. Это случится с сезона 2025/26, а текущий чемпионат команды доиграют отдельно.
Основная команда будет создана на базе «Карпат», а «Рух» с лета 2025 года будет заниматься академией клуба.
На этот момент клубы не дают подробностей того, что будет с составами команд во второй части нынешнего сезона. Не исключено, что «Карпаты» смогут заполучить целую группу молодых игроков «Руха уже зимой.
Первую часть сезона УПЛ «Карпаты» завершили на 6-й позиции с 24 очками, у «Руха» 23 пункта и 7-е место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катмен украинского чемпиона поделился мнением о возможных планах Александра
Украинский боксер будет готовиться к ОИ-2028