ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются

На официальных сайтах клубов «Карпаты» и «Рух» появились сообщения об объединении двух клубов. Это случится с сезона 2025/26, а текущий чемпионат команды доиграют отдельно.

Основная команда будет создана на базе «Карпат», а «Рух» с лета 2025 года будет заниматься академией клуба.

На этот момент клубы не дают подробностей того, что будет с составами команд во второй части нынешнего сезона. Не исключено, что «Карпаты» смогут заполучить целую группу молодых игроков «Руха уже зимой.

Первую часть сезона УПЛ «Карпаты» завершили на 6-й позиции с 24 очками, у «Руха» 23 пункта и 7-е место.