Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Товарищеские матчи
31 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 31 декабря 2024, 18:02
6869
23

ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются

Во Львове будет один клуб УПЛ

31 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 31 декабря 2024, 18:02
6869
23
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ФК Карпаты

На официальных сайтах клубов «Карпаты» и «Рух» появились сообщения об объединении двух клубов. Это случится с сезона 2025/26, а текущий чемпионат команды доиграют отдельно.

Основная команда будет создана на базе «Карпат», а «Рух» с лета 2025 года будет заниматься академией клуба.

На этот момент клубы не дают подробностей того, что будет с составами команд во второй части нынешнего сезона. Не исключено, что «Карпаты» смогут заполучить целую группу молодых игроков «Руха уже зимой.

Первую часть сезона УПЛ «Карпаты» завершили на 6-й позиции с 24 очками, у «Руха» 23 пункта и 7-е место.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание
Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Карпаты Львов Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Бокс | 30 декабря 2024, 18:52 1
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»

Катмен украинского чемпиона поделился мнением о возможных планах Александра

Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Бокс | 30 декабря 2024, 22:25 13
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?

Украинский боксер будет готовиться к ОИ-2028

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Футбол | 31.12.2024, 07:49
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Милан оказался слишком большим для Фонсеки
Футбол | 31.12.2024, 11:37
Милан оказался слишком большим для Фонсеки
Милан оказался слишком большим для Фонсеки
Стала известна сумма, которую заплатило Полесье за трансфер Йосефи
Футбол | 31.12.2024, 15:33
Стала известна сумма, которую заплатило Полесье за трансфер Йосефи
Стала известна сумма, которую заплатило Полесье за трансфер Йосефи
Комментарии 23
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman
контрабандист розпродає майно, напевно скоро буде великий шухер
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
Гриша закрывает лавочку
Ответить
+5
Фанькин кот
А кто в следующем сезоне зайдет в УПЛ с первой лиги? Или оставят 13 команду, а 14 и 15 - переходные матчи? Непонятно. 
Ответить
+4
MaximusOne
Чекаємо на об'єднання київського Динамо з київським Шахтарем 😂
Ответить
+2
Remark
Тепер назва буде "Рухливі Карпати"?
Ответить
+2
TolsTIyELF
Если Слюбик в Динамо значит Рух попросту закрыли. Очень странно. 
Ответить
+2
TolsTIyELF
Вродеж у Руха неплохие результаты. Или это такой способ создать серьёзный клуб? Для Карпат это укрепление, они станут мощнее. 
Ответить
+2
AK.228
Ну все бля… чемпионы УПЛ на десятки лет вперед 😂😂
Ответить
+2
dudigo78
І тут русня сайти взламали
Ответить
+1
Roman
сайти двох команд лежать, може хтось зламав і пожартував, тому не спішіть з висновками.
Ответить
+1
MIRRA
Були "зелені леви", стануть рухливі леви, або левиний рух....
Ответить
0
COBA
Мабуть це якийсь вкид. Кожна команда має свого вболівальника, багато з яких навряд чи сприймуть цей союз позитивно (тут у Львові все не просто))) Тож об'єднавшись багато втратять. Хоча, зрештою, коли в нас когось цікавила думка  звичайних вболівальників (людей).
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Может это фейк?
Ответить
0
AK.228
Слюбики, квасницы, сычи, краснопиры - на выход )) можно за недорого , пока не слились))
Ответить
0
zelc006
Як можно обьєднати славетног льва з калечною гієною?
Ответить
-1
Demid R
Гавносмешение какое-то...Посрутся через год два в итоге
Ответить
-6
Frank Piter
Объединение говна и мочи.
Ответить
-15
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
31.12.2024, 03:52 9
Другие виды
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
30.12.2024, 18:42 10
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
30.12.2024, 16:34 10
Футбол
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
30.12.2024, 02:46 1
Бокс
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
30.12.2024, 14:07 7
Футбол
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
30.12.2024, 07:49 2
Бокс
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем