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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 13:20 | Обновлено 01 января 2025, 13:21
1136
0

Главные интриги зимнего трансферного окна в украинской Премьер-лиге

Поговорим о наиболее актуальных и насущных кадровых вопросах в элите отечественного футбола

01 января 2025, 13:20 | Обновлено 01 января 2025, 13:21
1136
0
Главные интриги зимнего трансферного окна в украинской Премьер-лиге
ФК Александрия. Иван Калюжный

1-2 января в большинстве футбольных лиг Европы открывается традиционное зимнее трансферное окно. В Украине формально «форточка переходов» в начале 2025 года будет работать с 27 января по 11 марта, однако это касается исключительно периода, когда клубы могут официально заявлять новичков для участия в соревновательном процессе. Покупать новых исполнителей раньше этого срока нашим клубам никто не мешает, и даже наоборот – чем раньше новобранцы будут подписаны, тем больший период на адаптацию они получат и тем лучше смогут подготовиться к возобновлению матчей УПЛ. А заявить их уже смогут в положенные сроки – это «проблема» чисто технического характера…

А раз так, то давайте выделим и вкратце проанализируем главные интриги зимнего трансферного окна в украинской Премьер-лиге.

Сумеет ли Верес сберечь Луана Кампоса?

НК Верес. Луан Кампос

22-летний бразильский вингер Луан Кампос, которого «Верес» арендовал на сезон-2024/25 у «Америки Минейро» стал, без малейших сомнений, одним из главных открытий первой части соревновательного процесса в УПЛ. Южноамериканский легионер отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 16 матчах за «волков», но удивил еще и отличной работоспособностью, хорошей скоростью и техникой, умением видеть перемещения партнеров и грамотно взаимодействовать с ними, открываться в свободные зоны и создавать опасность у ворот соперника.

По имеющейся информации, у «Вереса» есть опция на выкуп Луана, и уже сейчас многие эксперты задаются вопросом: «Сумеет ли ровенский клуб сберечь бразильца в своих рядах?» Дело в том, что интерес к Луану проявляют не только клубы из УПЛ, но и представители других чемпионатов. Поэтому совсем не исключено, что уже в январе по Луану в Ровно придет очень хороший запрос, который вынудит «волков» сперва реализовать опцию на выкуп бразильца, а затем сразу же выгодно перепродать его в другой клуб. Уж кто-кто, а президент «Вереса» Иван Надеин точно умеет считать деньги, и прекрасно осознает, что футбол должен не только перманентно изымать деньги из его кармана, но и хотя бы изредка пополнять финансовые запасы ключевого инвестора.

Снимут ли трансферный бан с Черноморца?

Во второй половине декабря 2024 года стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) применила санкции по отношению к «Черноморцу» по жалобе словенского центрбека Луки Гучека, который в настоящий момент выступает за «Ворсклу». Балканский футболист хочет получить от «моряков» долги, и чтобы хоть как-то простимулировать «Черноморец» решать этот вопрос, в ФИФА и решили наложить на клуб трансферный бан сроком аж на три окна. Это означает, что одесситы не смогут регистрировать никаких новых футболистов, если не решат проблему с Гучеком, а на горизонте там еще имеются фактически аналогичные жалобы еще от трех экс-футболистов «Черноморца» – Самсона Иеде, Зиги Бадибанги и Ореста Кузыка…

Учитывая тот факт, что «Черноморец» ушел на зимнюю паузу на предпоследней строчке в турнирной таблице, одесситам очень важно провести хорошую трансферную кампанию зимой и заявить для участия во второй части сезона тех игроков, которые помогут выбраться из кризиса. Главный тренер «моряков» Александр Бабич ранее в общении со Sport.ua рассказал, что руководство пообещало еще до отъезда на тренировочные сборы в Турцию решить проблемы с долгами и избавиться от трансферного бана, что позволит клубу все-таки подписать нескольких новичков. Но все мы прекрасно знаем, что обещания далеко не всегда работают, а порой так и остаются словами, брошенными на ветер…

Насколько масштабными будут перемены в Левом Береге?

Еще одним клубом, который зимой может проявить серьезную активность и созреть на перемены является дебютант элитарного дивизиона «Левый Берег». «Аисты» буквально чудом заскочили в последний вагон отходящего поезда под названием «сезон-2024/25 в УПЛ», из-за чего фактически были лишены возможности провести продуманную и сбалансированную селекцию под игру в элите.

Но главное, что пока удалось «Левому Берегу» – это не оказаться беспросветным аутсайдером. Более того, на зимнюю паузу киевляне ушли с таким же количеством очков, что и у «Ворсклы», фактически балансируя на грани зоны переходных матчей. И вот здесь начинается интрига: как поведет себя «Левый Берег» в январе? Более того, из недавних комментариев президента клуба Николая Лавренко и главного тренера первой команды Виталия Первака стало понятно, что оба смотрят на вопрос ближайшего усиления команды по-разному. В частности, если коуч заявлял, что не ожидает радикальных перемен, то руководитель «аистов» анонсировал как раз обратное – «значительные изменения». Что ж, любопытно будет понаблюдать, насколько масштабными окажутся перемены в «Левом Береге» и последуют ли они вообще…

Много ли трансферов будет у ЛНЗ?

Черкасский ЛНЗ в первой части сезона откровенно разочаровал. Команда, в которую вкладываются весьма пристойные, по меркам нынешнего клубного украинского футбола, средства на зимнюю паузу ушла, находясь в нижней половине турнирной таблицы. После серии из четырех кряду поражений был отправлен восвояси испанец Андрес Карраско, а вскоре главным тренером черкасчан стал Роман Григорчук.

Уже сейчас понятно, что зимой в ЛНЗ перемены будут обязательно. И трансферы тоже. Вопрос только, насколько много. Например, почти ни у кого нет сомнений, что в январе Черкассы покинет Мухаррем Яшари, интерес к которому проявляют клубы из Австрии, Германии, Франции, Чехии и Греции. По неофициальным данным, за футболиста сборной Косово ЛНЗ может выторговать около 1 миллиона евро, и часть этой суммы, очевидно, будет реинвестирована в усиление состава. По слухам, Григорчук очень хочет видеть в своей команде ненужного «Динамо» Александра Андриевского, а также внезапно оказавшегося не у дел уже в течение четырех месяцев Вячеслава Танковского. Также весьма вероятны трансферы новых легионеров, потому как пример с Яшари в целом воодушевил руководство ЛНЗ и убедил в том, что предыдущая ставка на иностранцев оказалась весьма правильным решением. В общем, это тот классический случай, когда «новая метла по-новому метет». Плюс у «фиолетовых» есть не только желание улучшать позиции, но и финансы для того, чтобы это было реализовано.

Покинут ли Александрию Калюжный и Безерра?

«Александрии» под руководством Руслана Ротаня удалось стать главной сенсацией первой части сезона в УПЛ. «Желто-черные» ушли зимовать на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Динамо» на пять очков и опережая «Шахтер» на аналогичное количество зачетных пунктов. В стане команды Ротаня с наилучшей стороны себя показало немало исполнителей, но больше всего выделялись опорник Иван Калюжный, который заслужил вызов и дебютировал в сборной Украины, а также бразильский вингер Хуан Альвина Безерра, который проводит в «Александрии» уже второй сезон, но только сейчас превратился в лидера коллектива.

В январе перед боссами «Александрии» возникнет серьезная дилемма: «Как быть и что делать с двумя лидерами?» По Калюжному ситуация более запутанная и сложная, ведь контракт Ивана с клубом действует до конца текущего сезона, и уже сейчас фактически любой клуб может договариваться с игроком напрямую, чтобы летом оформить его переход на правах свободного агента. По слухам, «Александрия» заинтересована в продлении контракта с Калюжным, а если тот откажется, то якобы даже готова на радикальные меры – перевести футболиста в дубль. Впрочем, есть вариант, при котором Ивана «желто-черным» удастся продать уже в январе – по договорной цене. И среди претендентов называют даже «Шахтер», где Калюжного прочат в преемники Степаненко.

По Безерре боссам «Александрии» сейчас переживать сильно не приходится, так как контракт бразильца действует до конца сезона-2025/26. Однако и здесь вопрос стоит ребром: «Не стоит ли отпустить вингера сейчас, фактически на пике славы, чтобы гарантировано получить финансовую выгоду?» Ведь никто не знает, как Безерра проявит себя по весне и сможет ли выглядеть так же ярко, как и в первой части сезона, а прямо сейчас даже есть конкретные варианты – болгарский «Лудогорец», например.

Пойдет ли Полесье на продажу Гуцуляка?

Подобного рода вопрос в январе будет стоять и перед руководством «Полесья», только вместо Безерры в Житомире будут раздумывать над ближайшим будущим Алексея Гуцуляка. Правый вингер переехал в стан «волков» летом 2024-го за 600 тысяч евро из «Днепра-1», который все-таки пришел к прогнозированному многими еще заранее краху, и с ходу стал лидером и самым эффективным футболистом команды Имада Ашура. В 16 поединках в рамках лиги Гуцуляк отличился 9 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Благодаря этому Алексей занимает вторую строчку в списке бомбардиров УПЛ, а в осенних матчах (что правда, не без «помощи» со стороны в виде травм конкурентов) еще и стал важной опцией на правом фланге атаки для Сергея Реброва в сборной Украины.

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Качественная игра Гуцуляка уже привлекла к нему внимание со стороны европейских клубов. Пока, если доверять слухам, речь не идет о командах из топ-5 лиг, однако якобы 4 миллиона евро боссам «Полесья» за Алексея уже предложили. Очевидно, речь идет о «Панатинаикосе», в котором в ближайшее время хотят выгодно пристроить экс-вингера «Шахтера» Тете в один из саудовских клубов, после чего постараться подписать на замену бразильцу именно Гуцуляка. Но отпустит ли Алексея президент «Полесья» Геннадий Буткевич? С одной стороны, игроку уже 27, и в принципе это для него точно один из последних шансов уехать в Европу, но с другой… На что будут способны житомирские «волки» без своего вожака по весне? Отыскать баланс в такой ситуации – задача достаточно непростая…

Продаст ли Шахтер Судакова?

Практически сразу же после продажи Михаила Мудрика в «Челси» в «Шахтере» начали готовиться к своему следующему потенциально очень дорогостоящему, если не рекордному, исходящему трансферу. Речь о вероятной продаже Георгия Судакова. 22-летнего хавбека активно «торгуют» в прессе уже несколько трансферных окон, но пока никакого результата все эти заметки и инсайды не дали – банально никто не готов удовлетворить финансовые аппетиты руководства «горняков».

Продаст ли «Шахтер» Судакова в январе 2025-го? С одной стороны, «горнякам» нужно догонять в таблице УПЛ «Динамо», которое имеет уже 10-очковую фору над дончанами. Но с другой… Победа в чемпионате уже не дает прямой путевки в общий этап Лиги чемпионов, да и отрыв от «бело-синих» уж очень велик, чтобы всенепременно удерживать Судакова лишь по этой причине. Хотя на вопрос нужно смотреть и с другого ракурса: а так ли ярок был Георгий в недавних своих выступлениях, чтобы гранды европейского футбола выстраивались за ним в очередь? Да, в УПЛ в активе у Судакова 8 голов и 2 ассиста в 16 матчах, что является пристойным показателем, но для гонцов из-за рубежа чемпионат Украины – не показатель. Они смотрят и оценивают по Лиге чемпионов, а там Судаков имеет один гол и один ассист в 6 поединках и куда больше запомнился неудачами – нереализованным пенальти в матче с «Болоньей» или упущенным убойным моментом в поединке против «Баварии»…

Потому неудивительно, что Судаков «подешевел» даже на Transfermarkt – с 35 до 32 миллионов евро. И хотя интерес к Георгию вроде как сохраняют многие клубы, в том числе «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», однако есть стойкая уверенность, что для осуществления сделки в январе «Шахтеру» придется как следует «подвинуться» в своих трансферных требованиях, ведь 50, 60, 70 или даже больше миллионов евро за игрока третьей команды УПЛ и сборной, которая провалилась на Евро-2024, вряд ли кто заплатит. И это объективная реальность.

Усилит ли Динамо позицию центрбека?

«Динамо» отменно провело первую часть сезона в УПЛ, не проиграв ни единого матча (13 побед при 4 ничьих), а потому заслуженно является главным фаворитом на то, чтобы примерить «золотые» медали по итогам чемпионата. Да, на стадии общего этапа Лиги Европы киевляне рискуют стать первой командой в истории, которая не набрала ни одного очка в рамках обновленного формата проведения турнира, но, похоже, руководство и тренерский штаб «бело-синих» четко разделяют приоритеты и осознают, что на данном этапе для них куда важнее домашнее чемпионство, а не мифическая погоня за призовыми или славой в еврокубках, где команды из Украины, хотя бы даже в силу осложненной логистики, ныне смотрятся все менее и менее конкурентными.

Для победы в УПЛ-2024/25 у нынешнего «Динамо», как показал летне-осенний отрезок, есть все. Но единственное, где у «бело-синих» явственная проблема, которая никак не устраняется уже на протяжении нескольких сезонов – это центральная ось обороны. После ухода Ильи Забарного в «Борнмут» на роль лидера защиты пробовались и Денис Попов, и Максим Дячук, и Тарас Михавко, и Кристиан Биловар, и Александр Сирота, но ожидаемого эффекта команда так и не получила. Дошло до того, что «Динамо» решило поискать качественного центрбека на стороне, и в клубе объявился колумбиец Брайан Себальос, которого очень хвалил экс-защитник «бело-синих», а ныне один из селекционеров клуба Евгений Хачериди.

Но южноамериканец также провалился, сыграв всего 4 матча и отправившись восвояси, так и не решив проблему. Очевидно, что в январе «Динамо» все-таки попробует найти еще какого-то центрбека, на которого сделают ставку и будут надеяться, что он решит проблему. Заговорили даже о варианте возвращения в Украину экс-центрбека «Шахтера» Сергея Кривцова, который сейчас пребывает в статусе свободного агента после завершения контракта с «Интер Майами», но… Кажется, что подобного рода слухи вряд ли имеют что-то общее с реальностью, да и от уровня экзотичности сплетен сама по себе проблема в центре обороны «Динамо» вряд ли исчезнет.

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статьи эксклюзив Иван Калюжный Георгий Судаков Хуан Альвина Безерра Луан Кампос
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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