Украина. Премьер лига29 ноября 2024, 22:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 22:55
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Экс-тренер Шахтера может переманить к себе бразильского легионера из УПЛ
Хуан Альвина Безерра может стать игроком «Лудогорца»
29 ноября 2024, 22:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 22:55
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Бразильский вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра может стать игроком «Лудогорца», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 21-летний бразильский футболист может перейти в болгарский клуб, который возглавляет экс-тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич, за сумму около 2 миллионов евро. Ранее игроком интересовал «Портсмут», но украинский клуб запросил слишком большую сумму за игрока.
В текущем сезоне Хуан Альвина Базерра провел 14 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
Филлипов – о позиции «Александрии».
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