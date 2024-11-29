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Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 22:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 22:55
562
0

Экс-тренер Шахтера может переманить к себе бразильского легионера из УПЛ

Хуан Альвина Безерра может стать игроком «Лудогорца»

29 ноября 2024, 22:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 22:55
562
0
Экс-тренер Шахтера может переманить к себе бразильского легионера из УПЛ
ФК Алесандрия. Хуан Альвина Безерра

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра может стать игроком «Лудогорца», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний бразильский футболист может перейти в болгарский клуб, который возглавляет экс-тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич, за сумму около 2 миллионов евро. Ранее игроком интересовал «Портсмут», но украинский клуб запросил слишком большую сумму за игрока.

В текущем сезоне Хуан Альвина Базерра провел 14 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Филлипов – о позиции «Александрии».

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Хуан Альвина Безерра Александрия Портсмут Лудогорец трансферы УПЛ трансферы Игор Йовичевич ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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