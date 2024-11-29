Экс-тренер Шахтера может переманить к себе бразильского легионера из УПЛ

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра может стать игроком «Лудогорца», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний бразильский футболист может перейти в болгарский клуб, который возглавляет экс-тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич, за сумму около 2 миллионов евро. Ранее игроком интересовал «Портсмут», но украинский клуб запросил слишком большую сумму за игрока.

В текущем сезоне Хуан Альвина Базерра провел 14 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Филлипов – о позиции «Александрии».