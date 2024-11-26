«Александрии еще рано смотреть на таблицу». Филиппов – о позиции команды
Игрок говорит, что надо сконцентрироваться на игре
Форвард «Александрии» Александр Филиппов, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал, как в команде реагируют на второе место в таблице.
«Я не любитель заглядывать в турнирную таблицу в течение сезона. Тем более, мы не сыграли даже половины чемпионата.
Давайте посмотрим на таблицу в конце чемпионата и потом посчитаем очки. Сейчас нам предстоят самые важные игры.
Главное, чтобы никак на нас не давили результат, турнирная таблица и наши соперники. Мы будем готовиться отдельно к каждой игре. Сейчас ближайший поединок с «Черноморцем» является важнейшим. А очки будем считать в конце сезона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видео голов матча 5-го тура Лиги чемпионов
У украинского чемпиона топовая поддержка