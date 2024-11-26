«Александрии еще рано смотреть на таблицу». Филиппов – о позиции команды

Форвард «Александрии» Александр Филиппов, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал, как в команде реагируют на второе место в таблице.

«Я не любитель заглядывать в турнирную таблицу в течение сезона. Тем более, мы не сыграли даже половины чемпионата.

Давайте посмотрим на таблицу в конце чемпионата и потом посчитаем очки. Сейчас нам предстоят самые важные игры.

Главное, чтобы никак на нас не давили результат, турнирная таблица и наши соперники. Мы будем готовиться отдельно к каждой игре. Сейчас ближайший поединок с «Черноморцем» является важнейшим. А очки будем считать в конце сезона».