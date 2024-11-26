ФИЛИППОВ: «Бельгия – это топовая команда, но я верю в нашу сборную»

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов, который играл за «Сент-Трюйден», в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о сборной Бельгии, которая стала соперником Украины в Лиге наций. Также голеадор прокомментировал результаты своей команды в УПЛ.

– Александр, ты как бывший игрок бельгийской команды Сент-Трюйден, как прокомментируешь итоги жеребьевки Лиги наций: Сборной Украины придется сыграть с Бельгией в матчах плей-офф за повышение в дивизион А.

– Конечно, по итогам жеребьевки соперник нашей команде попался не из простых. Все понимают, что сборная Бельгии – это топовая команда, хоть сейчас она немножко и пошла на омоложение. У бельгийцев сейчас нету тех сильных футболистов, которые у них были до этого. Но все равно, как бы там ни было, Бельгия, наверное, самый тяжелый соперник из тех, кто мог нам попасться. Но я верю в нашу сборную. Я верю в то, что наши футболисты и сами понимают, с кем им придется играть. Я думаю, что они отдадут все силы для достижения позитивного результата.

– Что особенного выделишь в нынешней сборной Бельгии? Отличается она от той команды, которую называли «Золотым поколением»?

– Чего-то особенного я не могу выделить в этой сборной. У сборной Бельгии сейчас не то поколение игроков, которые выступали в топовых европейских командах. Это не та Бельгия, за которую играли настоящие звезды. Сейчас у бельгийцев больше такая молодая команда, которая находится в процессе перестроения. Но тем не менее у Бельгии в составе хорошие молодые игроки, которые выступают за свою национальную команду. А это значит, что априори они не могут быть какого-то слабого уровня. Я думаю, что будет сложно, но Украина должна справиться. Бельгия должна быть по зубам нашей команде.

– На поле с кем-то из нынешней сборной Бельгии ты пересекался?

– Да, пересекался. Сейчас за сборную Бельгии выступают два молодых игрока. Это 20-летний защитник Матте Сметс из «Генка». Он перешел в «Генк» из «Сент-Трюйдена» в 2024 году. Матте молодой, но уже достаточно опытный футболист, который провел два очень хороших сезона в «Сент-Трюйдене». Как итог, он пошел на повышение и уже выступает за сборную Бельгии. И перед тем как я уходил в аренду в «Ригу» из «Сент-Трюйдена» они пригласили защитника Амена Аль-Дахила. Он с 2024 года выступает за «Штутгарт» и уже также играет за сборную Бельгии. Сметс и Аль-Дахил – оба молодые игроки, но сразу был виден их класс. Оба этих футболиста с хорошим первым пасом во время развития атаки. Также они очень надежные и хладнокровные в обороне. Поэтому Сметс и Аль-Дахил, с которыми я пересекался, достаточно хорошего уровня футболисты.

– Как тебе победа сборной Украины над Албанией?

– Я думаю, что и сами футболисты понимают, что игра со сборной Албании была тяжелая. Конечно же, как и всем, мне понравился первый тайм. Молодцы ребята в том плане, что полностью разобрали соперника. Они сыграли агрессивно, забили два хороших гола. Наши футболисты очень хорошо действовали с мячом и успевали также перестраиваться на поле без мяча. Во втором тайме было больше давления со стороны Албании, потому что им надо было отыгрываться. Где-то не все получалось у нашей сборной. Но главное, что была достигнута победа. Это была такая эмоциональная игра. Главное, что была добыта победа в этой встрече. Естественно, есть над чем работать. Поэтому, я думаю, тренерский штаб проанализирует все моменты, чтобы не допускать в будущем ошибок.

– Что-то можешь сказать по игре за сборную Украины своего одноклубника Ивана Калюжного?

– Ваня – молодец! Он своей работой на тренировках в клубе доказывает свою профпригодность и оттачивает свое мастерство. Те матчи, которые он играет за сборную, показывают его уровень. Он – молодец! Желаю ему только удачи и прогрессировать. Желаю ему и дальше вызываться в национальную команду и играть. Это самое главное!

– Что скажешь по поводу ничьи 1:1 с «Вересом»? И как «Александрия» настраивается на четыре оставшихся в этом году поединка УПЛ с «Черноморцем», «ЛНЗ» и «Динамо», с которым придется сыграть дважды?

– Действительно, сейчас остались важные матчи. Нам нужно сыграть последний отрезок перед зимней паузой. С «Вересом» сыграли вничью. Это тяжелый и неуступчивый соперник. Очень непросто с ними играть на выезде. Я думаю, по тому, как складывалась игра, ничья 1:1 – это неплохой для нас результат. У нас не все получалось особенно в первом тайме. Но будем надеяться на позитивные результаты в будущих поединках. Впереди нас ожидает не менее важная и тяжелая игра с «Черноморцем». Будем готовиться к поединку с одесситами. Затем у нас будет такой насыщенный график. Будет за неделю три матча, два из которых с «Динамо». Будем готовиться. Я думаю, все будет хорошо! Физически мы готовы. Главное, с холодной головой подойти к этим играм и все будет хорошо. Все работают на все сто процентов!

– У «Александрии» сейчас 33 очка, и она идет второй в УПЛ вслед за «Динамо». Придает это команде какого-то куража? Все-таки попадание в еврокубки уже становится реализуемой задачей!

– Я не любитель заглядывать в турнирную таблицу по ходу сезона. Тем более мы не сыграли даже половины чемпионата. Давайте уже посмотрим на таблицу в конце чемпионата и потом посчитаем очки. Сейчас нас ждут самые важные игры. Главное, чтобы никак над нами не довлели результат, турнирная таблица и наши соперники. Мы будем готовиться отдельно к каждой игре. На данный момент ближайший поединок с «Черноморцем» является самым важным. А очки будем считать в конце сезона!

– Хочешь в этих четырех матчах 2024 года по максимуму забить и уйти на каникулы лучшим голеадором УПЛ?

– Естественно, хочется как можно больше забивать голов, потому что это моя работа. Но для меня самое важное, в первую очередь, это результаты команды. В этом плане не важно, кто забивает. Естественно, мне как нападающему хочется хорошо выполнять свою работу и быть нужным на поле. Но, если забивает кто-то другой, и команда выигрывает, для меня это двойная радость! Моя задача – это продолжать работать на тренировках, а голы обязательно придут! Главное, чтобы команда побеждала и набирала хороший ход!