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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 22:27 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:54
548
0

Стало известно, когда Черноморец может избавиться от трансферного бана

Главный тренер команды Александр Бабич настроен оптимистически

29 декабря 2024, 22:27 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:54
548
0
Стало известно, когда Черноморец может избавиться от трансферного бана
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич эксклюзивно для Sport.ua поделился последними новостями из расположения команды:

«Задолженности по зарплате есть, но они не критичны. Клубное руководство прилагает усилия, чтобы финансовое положение в ближайшее время нормализовалось.

Также нам пообещали, что до отъезда на заграничный сбор в Турцию «Черноморец» избавится от трансферного бана. Тогда у нас будет возможность усилиться 2–3 новичками. Мы заинтересованы в укреплении центрального звена: защитника, полузащитника, нападающего.

После отпуска мы собираемся в Одессе 7 января 2025, первый этап подготовки ко второй части сезона завершим двусторонней игрой.

19 января транзитом через Кишинев отправимся на сбор в Турцию, где запланировано проведение 8 контрольных матчей, в частности, 26 января сыграем с лидером чемпионата Косово – «Дритой». Домой вернемся 14 февраля».

Во время зимней паузы «Черноморец» занимает в УПЛ 15 место, набрав 12 очков.

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Александр Бабич Черноморец Одесса трансферный бан Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дрита учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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