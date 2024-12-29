Стало известно, когда Черноморец может избавиться от трансферного бана

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич эксклюзивно для Sport.ua поделился последними новостями из расположения команды:

«Задолженности по зарплате есть, но они не критичны. Клубное руководство прилагает усилия, чтобы финансовое положение в ближайшее время нормализовалось.

Также нам пообещали, что до отъезда на заграничный сбор в Турцию «Черноморец» избавится от трансферного бана. Тогда у нас будет возможность усилиться 2–3 новичками. Мы заинтересованы в укреплении центрального звена: защитника, полузащитника, нападающего.

После отпуска мы собираемся в Одессе 7 января 2025, первый этап подготовки ко второй части сезона завершим двусторонней игрой.

19 января транзитом через Кишинев отправимся на сбор в Турцию, где запланировано проведение 8 контрольных матчей, в частности, 26 января сыграем с лидером чемпионата Косово – «Дритой». Домой вернемся 14 февраля».

Во время зимней паузы «Черноморец» занимает в УПЛ 15 место, набрав 12 очков.