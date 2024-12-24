Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серьезная проблема. Бабич пояснил, за что Черноморцу выдали трансферный бан
Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 23:47 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:53
90
0

Серьезная проблема. Бабич пояснил, за что Черноморцу выдали трансферный бан

Одесский клуб получил трансферный бан за долги во время предыдущего сезона

24 декабря 2024, 23:47 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:53
90
0
Серьезная проблема. Бабич пояснил, за что Черноморцу выдали трансферный бан
ФК Черноморец. Александр Бабич

На прошлой неделе стало известно, что из-за долгов перед своими футболистами одесский «Черноморец» получил трансферный бан от ФИФА.

В роли пострадавших, которые решились обратиться с иском на «Черноморец» в соответствующие правовые инстанции, – легионеры Лука Гучек, Самсон Иеде, Зиги Бадибанга и украинец Орест Кузык.

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал для Sport.ua ситуацию, возникшую в клубе:

«Этот бан был за долги в период выступления команды в предыдущем сезоне. Я хорошо понимаю, что это плохо и все в клубе сейчас над этим вопросом работают. В зимний период мы хотим усилиться качественными игроками, а вот насколько это у нас получится – посмотрим.

Но пока для нашего клуба трансферный бан – серьезная проблема. Тем более, в том случае, когда мы хотим решить задачу подняться в турнирной таблице выше, чтобы занять место не ниже того, которое было у Черноморца по итогам прошлого сезона».

В сезоне 2023/24 одесситы финишировали на 12-м месте в УПЛ (32 балла). Осеннюю часть нынешнего сезона «Черноморец» завершил на предпоследней, 15-й позиции (12 очков).

По теме:
Украинский легионер решил работать с россиянами в Армении
Это рабочая лошадка. Сабо оценил лидеров Полесья – Назаренко и Гуцуляка
Кадровая чистка. Тростянец расторг контракты сразу с семью футболистами
Черноморец Одесса трансферный бан Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Александр Бабич Лука Гучек Самсон Иеде Зиги Бадибанга Орест Кузык
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Бокс | 24 декабря 2024, 07:49 11
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина

Александр победил Тайсона единогласным решением судей

Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие
Бокс | 24 декабря 2024, 09:40 3
Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие
Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие

Турки займется вопросом организации боя с Дюбуа в 2025 году

Никогда. Стали известны подробности о связи между Карпатами и Калюжным
Футбол | 24.12.2024, 20:44
Никогда. Стали известны подробности о связи между Карпатами и Калюжным
Никогда. Стали известны подробности о связи между Карпатами и Калюжным
Украина – в топе. Обновлен рейтинг футзальных сборных УЕФА
Футзал | 24.12.2024, 16:11
Украина – в топе. Обновлен рейтинг футзальных сборных УЕФА
Украина – в топе. Обновлен рейтинг футзальных сборных УЕФА
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Футбол | 24.12.2024, 09:13
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
24.12.2024, 05:20
Футбол
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
24.12.2024, 07:59
Футбол
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
23.12.2024, 08:55 16
Бокс
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
23.12.2024, 10:00 33
Бокс
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
Эксперт – о поединке Усика: «Это жестокая правда, но карьера заканчивается»
23.12.2024, 13:53 2
Бокс
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
23.12.2024, 07:21 5
Футбол
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
23.12.2024, 07:58 10
Бокс
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
24.12.2024, 15:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем