Серьезная проблема. Бабич пояснил, за что Черноморцу выдали трансферный бан
Одесский клуб получил трансферный бан за долги во время предыдущего сезона
На прошлой неделе стало известно, что из-за долгов перед своими футболистами одесский «Черноморец» получил трансферный бан от ФИФА.
В роли пострадавших, которые решились обратиться с иском на «Черноморец» в соответствующие правовые инстанции, – легионеры Лука Гучек, Самсон Иеде, Зиги Бадибанга и украинец Орест Кузык.
Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал для Sport.ua ситуацию, возникшую в клубе:
«Этот бан был за долги в период выступления команды в предыдущем сезоне. Я хорошо понимаю, что это плохо и все в клубе сейчас над этим вопросом работают. В зимний период мы хотим усилиться качественными игроками, а вот насколько это у нас получится – посмотрим.
Но пока для нашего клуба трансферный бан – серьезная проблема. Тем более, в том случае, когда мы хотим решить задачу подняться в турнирной таблице выше, чтобы занять место не ниже того, которое было у Черноморца по итогам прошлого сезона».
В сезоне 2023/24 одесситы финишировали на 12-м месте в УПЛ (32 балла). Осеннюю часть нынешнего сезона «Черноморец» завершил на предпоследней, 15-й позиции (12 очков).
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