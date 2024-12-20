Левый Берег мучился и удивлял. Теперь президент и тренер по-разному мыслят?

Летом нынешнего года, накануне старта очередного сезона украинской Премьер-лиги, организаторы столкнулись с серьезной проблемой: из-за снятия с турнира «Днепра-1», которое произошло буквально в последний момент, соревнование недосчиталось одного из участников. В результате споров и прений было принято решение выявить недостающего члена лиги при помощи экспериментального плей-офф, участие в котором приняли «Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и «Эпицентр».

Победителем мини-турнира за право сыграть в УПЛ-2024/25 оказался «Левый Берег» – молодой клуб, первая команда которого в принципе не рассчитывала на такое быстрое повышение в классе и планировала осуществлять дальнейшее развитие постепенно, не повышая ставки одномоментно. Даже выход в УПЛ в целом не изменил базовой концепции «аистов», и летом клуб не начал в авральном порядке зазывать в свои ряды всех, кого только можно, что стало бы очевидной демонстрацией полной дезорганизации.

Руководство «Левого Берега» решило усилиться буквально несколькими футболистами с опытом выступлений в элитарном дивизионе отечественного футбола, дав также шанс проявить себя на таком уровне тем, кто изначально готовился под Первую лигу. Да и на тренерском мостике никаких изменений прогнозируемо не произошло – президент Николай Лавренко предоставил полный карт-бланш 54-летнему Виталию Перваку, который работает с командой с начала 2023 года.

Первак до самого момента выхода в УПЛ вместе с «Левым Берегом» не являлся узнаваемой фигурой в украинских спортивных медиа. Его наставническая карьера в целом до этого ограничивалась работой помощником Владимира Шарана в «Александрии», а затем – Андрея Купцова в тернопольской «Ниве», в которой в свое время Первак поиграл в статусе футболиста, а летом 2009-го повесил бутсы на гвоздь.

Собственно говоря, из-за неопытности Первака на наивысшем уровне украинского футбола многие эксперты и предрекали «Левому Берегу» статус беспросветного аутсайдера. Второй ключевой причиной подобного рода оценок являлся подбор игроков, которым располагал наставник «аистов» на старте сезона. Очевидно, что для большинства болельщиков в рядах «Левого Берега» на момент дебюта этой команды в УПЛ было совсем немного узнаваемых лиц – прежде всего, это 32-летний Евгений Банада и 27-летний Андрей Якымив, а также 26-летний Сергей Косовский и 24-летний Клим Приходько, причем двух последних столичная команда подписала уже непосредственно под выступления в УПЛ.

ФК Левый Берег

Старт сезона выдался крайне сложным для «Левого Берега». Подопечные Первака не набрали ни одного очка в первых трех матчах, уступив ЛНЗ (0:1), «Ворскле» (0:3) и «Шахтеру» (0:1). И хотя не обошлось без, откровенно говоря, спорных судейских решений, для многих экспертов и болельщиков уже этого оказалось достаточно, чтобы утвердиться во мнении – «Левый Берег» будет беспросветным аутсайдером.

Но в четвертом туре к «аистам» пришла первая победа (над «Черноморцем» – 1:0), а в пятом – команда Первака удивила ровенскую публику, обыграв на выезде «Верес» со счетом 3:1. Что правда, затем опять последовали три поражения, в которых «Левому Берегу» не удалось даже просто забить в ворота соперников (0:1 – от «Кривбасса», 0:2 – от «Александрии», 0:3 – от «Динамо).

Вообще с 15 сентября по 30 ноября «Левый Берег» выдал 9-матчевую (по сути, это практически треть чемпионата!) безголевую серию. За этот период «аисты» смогли лишь вымучить нулевые ничьи против «Колоса», «Полесья» и «Ингульца», а еще в шести встречах проиграли (помимо трех упомянутых в предыдущем абзаце поражений, были еще фиаско против «Зари» (0:2), «Карпат» (0:3) и «Руха» (0:1).

В конце ноября «Левый Берег» на шестой компенсированной минуте вырвал ничью в поединке против «Оболони» (1:1), фактически проведя десятый полный матч (90 минут) без забитых мячей. Только благодаря тому, что сами «пивовары» проводят откровенно провальный сезон, а также катастрофическим выступлениям «Ингульца», одержавшего свою первую победу только в 15-м туре, подопечные Первака не находились в зоне прямого вылета, но в целом ситуация выглядела для них абсолютно непривлекательно.

Поэтому две победы перед уходом на зимнюю паузу стали для поклонников «Левого Берега» чем-то вроде чудесного рождественского подарка, который им удалось получить заранее. Снять скальп «аистам» удалось с двух кризисных команд чемпионата – сперва с ЛНЗ (3:1), а затем и с «Ворсклы» (1:0). Причем после 17 туров у «Левого Берега» в активе абсолютно аналогичные показатели с полтавчанами – 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 9 поражений). А это, как все понимают, если и является комплиментом, то исключительно для тренерского штаба Первака, но никак не для куда более амбициозных и финансово обеспеченных представителей футбольной Полтавы.

Говоря откровенно, за игрой «Левого Берега» в первой части сезона было наблюдать очень непросто. Уровень футбола, который демонстрировали «аисты», точно не приводил в восторг и не заставлял включать телевизор в следующий раз, когда команда Первака появлялась на экране. Важно, что это прекрасно понимает и сам наставник «аистов», который перед уходом на зимнюю паузу открыто признался, что и сам не получал никакого удовольствия от качества футбола своей команды.

«Этот год был насыщенным. Готовились к Первой лиге, но потом был тот турнир и мы поднялись в УПЛ. Почесали головы, но сказали игрокам, что будете теперь играть в Премьер-лиге. Будем честны: мучились на поле и мучили людей, которые смотрели наш футбол», – отметил Первак.

Президент столичного клуба Николай Лавренко после победы над «Ворсклой» объяснил, почему решился отыграть первую часть сезона с минимумом кадровых изменений в составе.

«У меня была моральная ответственность – я сказал футболистам, что они будут играть дальше, как минимум, первый круг. А потом уже определимся, насколько каждый сможет себя проявить, насколько найдет себя в УПЛ и дальше может себя проявить на уровне этого футбола. Сейчас я их поблагодарил за то, что многие футболисты смогли себя найти и дать толчок, потому что показали характер, волю, а где-то и мастерство», – заявил босс «аистов».

Но самое интересное заключается в том, что ожидает «Левый Берег» в самое ближайшее время. Нет, к счастью и в отличие от «Миная», который слухи отправляют куда-то вслед за «Днепром-1», речь о проблемах для «аистов» не идет. Просто президент клуба и главный тренер первой команды перед самым уходом на «зимовку» в общении с журналистами выразили абсолютно разные мысли, и пока неясно, кто и что имел в виду, и действительно ли по-разному функционер и специалист смотрят на ближайшее будущее команды-участницы УПЛ?

О чем речь? Президент Лавренко заявил, что зимой планирует масштабные перемены: «Мы проанализировали, и будут значительные изменения в «Левом Береге». Все их увидят уже в начале следующего года. Мы понимаем, где есть проблемы».

ФК Левый Берег. Николай Лавренко (справа) и Виталий Первак

А вот Виталий Первак выразил предположение, что существенных перемен в составе на вторую часть сезона вряд ли стоит ожидать: «Изменения в составе будут, но не думаю, что радикальные».

Если анализировать слова Лавренко и Первака буквально, то можно заметить, что президент четко говорил о переменах в «Левом Береге», а главный тренер – в составе команды. Иными словами, если оба выражались максимально точно, то выходит, что руководитель клуба имел в виду масштабные изменения именно в структуре всего проекта, или в чем-то еще, но не подразумевал «кадровые чистки» футболистов и приглашение большого количества новичков.

С другой стороны, нельзя исключать, что в свои планы Лавренко еще не посвятил Первака, и главный тренер пока не осознает масштабность возможных изменений, которые могут произойти в команде уже в ближайшие месяцы. Причем второй вариант, откровенно говоря, выглядит даже более вероятным, учитывая тот фактор, что еще в августе президент «Левого Берега» четко заявлял о нежелании шарахаться по кадрам летом, перенеся процесс планомерной селекции на зиму.

Да и в целом две победы перед зимним перерывом, очевидно, окажутся очень полезными для Виталия Первака и его подопечных. Президент Лавренко, как опытный руководитель, не спешил разбрасываться деньгами от самого факта выхода в УПЛ, чтобы потом не выглядеть, как некоторые другие его коллеги, которые сейчас уже сидят в Первой лиге и задумываются об уходе из футбола, так как не достигли желаемого. Босс «аистов» решил подождать до зимы, посмотреть, на что реально способны его футболисты и тренеры, а только затем принимать решения.

И сейчас Лавренко четко видит: команда готова биться за результат, но тренерскому штабу откровенно не хватает более опытных, а порой даже и качественных, футболистов. Вероятно, не помешали бы «Левому Берегу» и легионеры, так как сейчас в команде есть только один – бразилец Сиднней, который пришел еще в январе нынешнего года под Первую лигу, но и на уровне УПЛ в целом показал, что может быть более чем полезным исполнителем.

Но главное, что отличает «Левый Берег» – это хорошая клубная инфраструктура, о которой уже было сказано немало, в том числе и нами еще на старте сезона в УПЛ. Благодаря этому, «аисты» выглядят в элитарном дивизионе куда органичнее, чем некоторые другие клубы, и если зимой Лавренко и Первак действительно сумеют найти ряд хороших решений по тому, как улучшить состав, то во второй части сезона мы, возможно, наконец-то увидим, как «Левый Берег» не только вымучивает свои очки, но и завоевывает себе новых болельщиков интересным для зрителя футболом. Хотя в общем к качеству игры наших команд в какой-то степени все равно нужно быть снисходительным, исходя из реалий, в которых пребывает сейчас вся страна. Эту снисходительность как минимум заслужили те, кто бьется и переживает за результаты своего труда, и здесь болельщиков не обманешь – они сами прекрасно разберутся, кого похвалить, пусть даже и при отсутствии нужного класса и мастерства, а кого подвергнуть критике за явное «отбывание номера»…