Президент Левого берега: «Непредсказуемо даже для себя заскочили в УПЛ»

Президент «Левого берега» Николай Лавренко оценил три поражения в трех стартовых турах сезона УПЛ. Команда лишь за неделю до старта чемпионата выиграла турнир четырех и завоевала право выступать в элите.

«Мы понимаем, что непредсказуемо даже где-то для себя вскочили в УПЛ. И теперь нужно перестроиться, это не Первая лига. И нам нужны игроки с опытом в Премьер-лиге, работа над этим ведется, хотя времени мало».

«Считаю, что достойно сыграли с чемпионом, но чудес не бывает. На ходу ищем усиление. Посмотрим, что получится, но будем уже зимой более усердно работать в этом направлении».

«У тренера полное доверие, 100% и даже больше. Сейчас подстраиваемся под реалии УПЛ», – сказал Лавренко.