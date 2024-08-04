Элитные аисты. Что представляет собой Левый Берег – клуб-новичок УПЛ

После абсолютно справедливой, а в какой-то степени даже выдающейся, победы над «Минаем» со счетом 3:0 в финале Турнира четырех столичный «Левый Берег» стал полноправным участником украинской Премьер-лиги на сезон-2024/25, старт которого запланирован уже на ближайший уик-энд. Очевидно, что «аистам» (эта птица является не просто маскотом клуба, а и присутствует на клубной эмблеме «Левого Берега») поначалу будет крайне непросто в элитарном дивизионе – прежде всего, стартовать там они будут после выматывающих и крайне напряженных матчей Турнира четырех, без возможности отдохнуть и морально перезагрузиться, что крайне важно после столь значимых событий в жизни любого клуба.

Впрочем, как проявит себя «Левый Берег» в высшем свете отечественного футбола мы узнаем позже, а сейчас предлагаем детальнее остановиться на некоторых ключевых фактах из жизни и истории этого очень молодого, но уже весьма амбициозного и довольно крепко стоящего на ногах клуба…

Проект Лавренко и Павлова

История «Левого Берега» берет свое начало в 2017 году. Именно тогда отечественный предприниматель, политик и бывший президент футбольного клуба «Полиграфтехника» (ныне – «Александрия») Николай Лавренко совместно с известным украинским тренером Николаем Павловым, который поработал с «Днепром», «Динамо», «Таврией», «Ворсклой», «Мариуполем» и рядом других команд, приняли решение о создании нового проекта, который и был зарегистрирован под названием «Левый Берег».

«Левый Берег» фактически расположен в пригороде Киева, на левом берегу Днепра, по причине чего такое название клуба является не только простым, но и более чем понятным для любого болельщика.

ФК Левый Берег. Первая эмблема «Левого Берега» выглядела именно так

Изначально клуб создавался под идею функционирования детско-юношеской академии, в которой должны были заниматься и развиваться дети нескольких возрастных групп. В перспективе оценивалась и возможность получения профессионального статуса, однако «Левый Берег», в отличие от многих других аналогичных проектов в отечественном футболе, не собирался «бежать впереди паровоза». В этом клубе понимали, что изначально акцент нужно делать на инфраструктуре, и только после этого «догонять» материальную базу спортивными амбициями.

В 2018 году «Левый берег» представил свой первый построенный стадион. Это была арена с размером газона 60 на 40 метров с искусственным покрытием, трибунами на 500 мест и современным электронным табло. Через два года боссы «Левого Берега» представили и свой первый полноценный стадион – арену с размером поля 105 на 68 метров, которая была способна вместить чуть больше 1300 зрителей.

ФК Левый Берег. Первый полноразмерный футбольный стадион «аистов»

Тот факт, что в руководстве «Левого Берега» с самого первого дня оказались опытные в футбольных вопросах Лавренко и Павлов, очевидно, сыграл ключевую роль в стратегии развития нового проекта. Клуб не спешил обзаводиться профессиональной командой, прежде чем не получил возможность обеспечить ее минимально необходимой материальной базой. Согласитесь, подобный подход присутствует далеко не в каждом украинском футбольном проекте, в том числе и среди тех, которые мы уже видели на уровне Премьер-лиги…

Выход в профи и вынужденная пауза из-за войны

После того, как «Левому Берегу» удалось выстроить практически всю возрастную пирамиду команд в клубной академии, речь зашла о целесообразности создания коллектива профессионалов. Свой первый матч взрослая команда «Левого Берега» сыграла в ноябре 2020 года в рамках чемпионата Украины среди аматоров. В итоге «аисты» финишировали на шестом месте в группе 2, где лидером оказалась «Виктория» из Сум, а на втором месте пришел черкасский ЛНЗ.

Далее развитие «Левого Берега» пошло еще более стремительными темпами. Летом 2021 года «аисты» получили аттестат УАФ, который позволил им заявиться и стать полноценным участником сезона-2021/22 во Второй лиге. Причем в этом турнире «Левый Берег» показал себя очень достойно с первых же матчей, и на зимнюю паузу пришел, находясь на второй строчке в турнирной таблице группы А, уступая два пункта лишь лидеру дивизиона – львовским «Карпатам».

А дальше… Дальше в Украину пришли российские оккупанты, которые развязали самую масштабную, разрушительную и кровопролитную войну на европейском континенте со времен Второй мировой… Здесь многим уже было не до спорта, а потому неудивительно, что сезон-2021/22 в украинском клубном футболе так и не был доигран.

Впрочем, следующий сезон, 2022/23, удалось начать вовремя и провести в запланированные сроки. Однако здесь почитателей многих клубов ожидало разочарование: кто-то прекратил существование, кто-то приостановил деятельность, из-за чего организаторам, особенно Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), приходилось собирать участников чемпионата фактически по принципу «с мира по нитке».

«Левый Берег» летом 2022-го предпочел взять паузу в деятельности профессионального клуба. Взрослая команда была фактически расформирована, а клуб как и в первые годы своего существования, сделал акцент на функционирование детско-юношеской академии и развитии инфраструктуры. Участие в профессиональных общеукраинских турнирах было поставлено на паузу.

Новый стадион – арена, которая подставила плечо многим

В октябре 2022 года, несмотря на полномасштабную фазу российско-украинской войны, «Левый Берег» провел процедуру открытия своего нового стадиона с натуральным покрытием, который получил такое же название, как и сам клуб. Строительство арены началось в начале августа 2021-го, и не стало долгостроем, как некоторые другие отечественные стадионы.

ФК Левый Берег. Арена «Левый Берег» – гордость футбольного клуба из пригорода Киева

На открытие спортивного сооружения, которое способно вместить на своих трибунах около 5 тысяч зрителей, прибыл весь тогдашний футбольный бомонд Украины – президент УАФ и член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, вице-президенты УАФ Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов, президент ПФЛ Александр Каденко, председатель Киевской областной ассоциации футбола Андрей Засуха, председатель Золочевской ОТО Александр Лазаренко, а также Почетный консул Литовской Республики в Украине Робертас Габулас.

Эта арена возводилась с учетом требований и критериев ФИФА/УЕФА, благодаря чему на ней можно проводить поединки международного уровня. Впрочем, подобная опция станет возможной и актуальной лишь после завершения военных действий на территории Украины, поэтому пока о ней стоит вспоминать лишь гипотетически.

А вот кому арена «Левый Берег» уже помогла, так это целому ряду отечественных футбольных клубов, чья инфраструктура пострадала от войны или оказалась под временной оккупацией. В частности, свои домашние матчи на стадионе «аистов» уже проводили харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря», а в сезоне-2024/25 тут будет принимать соперников по УПЛ донецкий «Шахтер».

«С нового сезона на нашем стадионе будут играть две команды – «Левый Берег» и «Шахтер». Сейчас вам об этом скажу официально. Если «Шахтер» в этот день не будет играть по календарю или когда это выпадает на матчи перед Лигой чемпионов и им будет удобнее играть во Львове, он имеет право уступить другой команде», – рассказывал в самом начале июля президент «аистов» Николай Лавренко.

В аспекте последнего фактора, организаторам, учитывая довольно неожиданный выход «Левого Берега» в УПЛ, наверняка придется переформатировать календарь соревнований, так как в ряде туров домашние матчи «аистов» и «горняков» пересекаются, из-за чего поединки придется играть на одном и том же стадионе через день или даже день в день, что физически невозможно.

Возвращение взрослой команды и исторический выход в УПЛ

В декабре 2022 года стало известно о желании «Левого Берега» возобновить выступления взрослой команды клуба в соревнованиях, проводимых под эгидой ПФЛ. Для этого «аисты» прошли необходимую процедуру лицензирования, и летом 2023-го были утверждены участником Первой лиги.

ФК Левый Берег. Летом 2023-го «Левый Берег» официально стал участником Первой лиги

В Первой лиге-2023/24 «Левый Берег» в рамках первого этапа финишировал на втором месте в группе Б, завоевав право сыграть в Чемпионской группе. Там «аисты» также проявили себя более чем достойно, завоевав «бронзовые» награды и пропустив вперед только более опытные, в том числе и на уровне УПЛ, «Ингулец» и «Карпаты». Это не позволило «Левому Берегу» напрямую повыситься в классе, но зато клуб получил право сыграть в переходных матчах с представителем УПЛ – «Оболонью», которой проиграл по сумме двух матчей лишь минимально (0:1, 1:1).

Казалось бы, сезон-2024/25 «Левый Берег» вновь проведет в Первой лиге, но… Из-за снятия с турнира «Днепра-1», который еще и изрядно подставил всю отечественную футбольную экосистему, спутав карты многим клубам из двух высших профессиональных дивизионов, УАФ объявила о проведении Турнира четырех, где «аисты» последовательно обыграли недавних представителей УПЛ «Металлист 1925» (1:1, 5:4 – по пенальти) и «Минай» (3:0), триумфально оформив выход в УПЛ.

Теперь в истории «Левого Берега» начинает писаться абсолютно новая страница. Клуб является дебютантом украинской Премьер-лиги, где очень многое «аистам» еще только предстоит прочувствовать и осознать. До этого дебютные сезоны во Второй и Первой лигах складывались для «Левого Берега» крайне удачно, однако в УПЛ конкуренция у амбициозного проекта Лавренко/Павлова будет куда более серьезной, и здесь, пожалуй, с ходу замахиваться на что-то большее, чем сохранение прописки в элитарном дивизионе вряд ли даже стоит.

Впрочем, с осознанием собственного статуса и реальных возможностей у «Левого Берега» в УПЛ проблем возникнуть не должно. Ранее клуб неоднократно это уже демонстрировал, решая задачи исключительно последовательно и соблюдая принцип step by step. Теперь, когда «аисты» стали представителями отечественной футбольной элиты, им нужно будет решать новые задачи и расширять перед собой горизонты. А развиваться этому весьма симпатичному проекту еще есть куда – в конце концов, у «Левого Берега» в сети даже нет официального магазина, где желающие могли бы приобрести атрибутику «аистов». Казалось бы, мелочь, зато столь важная и необходимая на таком уровне. Как не крути, а статусу нужно соответствовать…