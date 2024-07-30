Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
Турнир четырех
Левый берег
30.07.2024 18:00 – FT 3 : 0
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 19:58 | Обновлено 30 июля 2024, 20:35
3744
15

Повышение в классе. Левый берег разбил Минай

Команда Первака выиграла финал четырех за место в УПЛ

30 июля 2024, 19:58 | Обновлено 30 июля 2024, 20:35
3744
15
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
УПЛ

Борьба за право принять участие в грядущем розыгрыше украинской Премьер-лиги в качестве шестнадцатой по счету команды, вместо днепровского «Днепра-1», достигла своего апогея тогда, когда до собственно старта соревнований остались считанные дни. Организаторы решили последовать спортивным принципам и провели турнир в формате «финала четырех» между закарпатским «Минаем», харьковским «Металлистом 1925», киевским «Левым берегом» и каменец-подольским «Эпицентром».

Две из этих команд вылетели на этапе полуфинала, и уже в Ровно на поле стадиона «Авангард» между собой встречались «аисты» и «лисы» в поединке с очень высоким уровнем интриги. Потому что банально никто не понимал, насколько серьезное влияние имело на команды срочное изменение расписания во время подготовки.

И если первые минуты встречи коллектив Желько Любеновича пытался взять за счет своего опыта выступлений в «элите», то уже на 19 обороте секундной стрелки для гостей дела пошли совсем плохо. «Минай» пропустил по итогу стандарта, когда настоящий мастер этого дела, Евгений Банада, пытался переиграть Бандуру ударом головой, но вратарь вытащил, однако сразу на добивании сыграл Сухоручко. Собственно, он этот угловой и заработал.

А уже через несколько минут закарпатцы пропустили второй раз, и снова по итогам собственных неудачных действий в защите в довольно простой ситуации. Когут оставил мяч в борьбе на правом фланге в пределах поля, после чего Синица затянул его в штрафную и выстрелил под дальнюю штангу. Если у Любеновича и были какие-то планы на эту игру, то его футболисты сделали все, чтобы их воплотить в жизнь уже было невозможно.

Далее мы смотрели за тем, как команда гостей уже фактически без мотивации и с пониманием собственной судьбы пытается атаковать. Но у нее ничего не получалось. Вообще ничего. Только под занавес игры начали появляться какие-то моменты, однако тогда счет уже был 3:0 в пользу «Левого берега» и говорить было банально не о чем. Сухоручко на 65 минуте ассистировал Когуту на правый фланг штрафной, а тот в дальний положил не хуже Синицы. Интриги тогда уже не было, поэтому и умирать было нечему.

В итоге, киевский «Левый берег» стал последним участником грядущего розыгрыша УПЛ и уже в воскресенье будет играть в гостях у черкасского ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Левый берег» – «Минай» - 3:0

Голы: Сухоручко, 19, Синиця, 29, Н. Когут, 65

Предупреждения: Спиваков, 89 – Гуничев, 44, Матюшенко, 49, Скиба, 58

Удаление: Спиваков, 90+2 (второе предупреждение)

«Левый берег»: Механив – Дударенко, Самар, Якимов, Соколов – Дедух (Спиваков, 83), Банада – Н. Когут (Литовченко, 74), Синица (Колесник, 68), Войцеховский (Галас, 68) – Сухоручко (Ив. Когут, 68).

«Минай»: Бандура – Дворовенко (Кисель, 46), Прокопчук, Скиба (Демиденко, 70), Чуев – Матюшенко, Кораблин (Воробчак, 70), Шалфеев – Вакула (Тищук, 88), Гуничев (Ременяк, 46), Дмитрук.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 13 (6) – 7 (1)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 0 – 1.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

По теме:
Тренер Левого берега о выходе в УПЛ: «Завтра поймем, что мы наделали»
Левый Берег – Минай – 3:0. Киевляне вышли в УПЛ! Видео голов, обзор матча
Плей-офф на замке. Украина проиграла Аргентине и покидает ОИ-2024
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай переходные матчи Левый Берег Киев Левый Берег - Минай отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Футбол | 30 июля 2024, 07:24 2
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте

Наибольшее признание получил Эрлинг Холанд

Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 19:13 44
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024

Элина в трех сетах уступила Барборе Крейчиковой в 3-м раунде Олимпийских игр в Париже

Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 30.07.2024, 01:20
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 30.07.2024, 10:19
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Руслан РОТАНЬ: «Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения»
Олимпийские игры | 30.07.2024, 20:17
Руслан РОТАНЬ: «Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения»
Руслан РОТАНЬ: «Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения»
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Grumeza
До нытья игроков и тренеров Миная про несправедливость остались считанные минуты))
Поздравления всем фанам Левого Берега и всему украинскому футболу!
Ответить
+12
Xzibit11
Поздравляю Левый берег
Минаю желаю подольше не выходить в УПЛ с такой унылой игрой и денег у них нет, пусть сидят в 1 лиге
Ответить
+11
FunnyCat_____
В Киеве теперь три команды!  ЛБ заслужено побеждает!
Минай еще от Эпицентра должен был вылетать же!
Ответить
+8
Lion
Минай с такой игрой будут долго в пердиве...
Ответить
+7
Ковтун Виктор
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ЗАСЛУЖЫЛ !!!! Удачи вам в вышке !!!!!
Ответить
+7
Перець
З почином
Ответить
+6
FunnyCat_____
кто о чем, а старый коммунист иванов о том где бухла на шару раздобыть бы
сразу видно советского человека 
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
cooperchack
Ответить
+1
Burevestnik
після матчу коментатор УПЛ.ТБ і аналлітик наголошували про втрату Минаєм 4 гравців після завершення чемпіонату - тому і програли...
Ну не можуть коментатори із колишніх Футболів1-2-3 і їхні друзі сказати  шо Минаю за останні 3-4 роки не місце  в УПЛ.
Ответить
0
serhiy
Нарешті тих непотопаючих втопили. Мають радість - тепер не треба освітлення робити і підігрів газону. Перша ліга їх ниття прощає.
Ответить
0
Chieftain
Можливо це добре що минай не буде грати в упл, то звик грати договірни матчі з лайно суркисів (динамо) за київську котлету, та за проживання в мотелі
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Prunus armeniaca
Где Суркис поляну накроет будущим донорам?  
 В Конче-Заспе... ночью...  завтра...
Ответить
-12
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 4
Футбол
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
29.07.2024, 07:05 2
Бокс
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 00:12 26
Олимпийские игры
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
30.07.2024, 08:16
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
30.07.2024, 05:19
Футбол
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
30.07.2024, 07:05 4
Бокс
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
28.07.2024, 23:00 5
Футбол
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
29.07.2024, 10:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем