Повышение в классе. Левый берег разбил Минай

Борьба за право принять участие в грядущем розыгрыше украинской Премьер-лиги в качестве шестнадцатой по счету команды, вместо днепровского «Днепра-1», достигла своего апогея тогда, когда до собственно старта соревнований остались считанные дни. Организаторы решили последовать спортивным принципам и провели турнир в формате «финала четырех» между закарпатским «Минаем», харьковским «Металлистом 1925», киевским «Левым берегом» и каменец-подольским «Эпицентром».

Две из этих команд вылетели на этапе полуфинала, и уже в Ровно на поле стадиона «Авангард» между собой встречались «аисты» и «лисы» в поединке с очень высоким уровнем интриги. Потому что банально никто не понимал, насколько серьезное влияние имело на команды срочное изменение расписания во время подготовки.

И если первые минуты встречи коллектив Желько Любеновича пытался взять за счет своего опыта выступлений в «элите», то уже на 19 обороте секундной стрелки для гостей дела пошли совсем плохо. «Минай» пропустил по итогу стандарта, когда настоящий мастер этого дела, Евгений Банада, пытался переиграть Бандуру ударом головой, но вратарь вытащил, однако сразу на добивании сыграл Сухоручко. Собственно, он этот угловой и заработал.

А уже через несколько минут закарпатцы пропустили второй раз, и снова по итогам собственных неудачных действий в защите в довольно простой ситуации. Когут оставил мяч в борьбе на правом фланге в пределах поля, после чего Синица затянул его в штрафную и выстрелил под дальнюю штангу. Если у Любеновича и были какие-то планы на эту игру, то его футболисты сделали все, чтобы их воплотить в жизнь уже было невозможно.

Далее мы смотрели за тем, как команда гостей уже фактически без мотивации и с пониманием собственной судьбы пытается атаковать. Но у нее ничего не получалось. Вообще ничего. Только под занавес игры начали появляться какие-то моменты, однако тогда счет уже был 3:0 в пользу «Левого берега» и говорить было банально не о чем. Сухоручко на 65 минуте ассистировал Когуту на правый фланг штрафной, а тот в дальний положил не хуже Синицы. Интриги тогда уже не было, поэтому и умирать было нечему.

В итоге, киевский «Левый берег» стал последним участником грядущего розыгрыша УПЛ и уже в воскресенье будет играть в гостях у черкасского ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Левый берег» – «Минай» - 3:0

Голы: Сухоручко, 19, Синиця, 29, Н. Когут, 65

Предупреждения: Спиваков, 89 – Гуничев, 44, Матюшенко, 49, Скиба, 58

Удаление: Спиваков, 90+2 (второе предупреждение)

«Левый берег»: Механив – Дударенко, Самар, Якимов, Соколов – Дедух (Спиваков, 83), Банада – Н. Когут (Литовченко, 74), Синица (Колесник, 68), Войцеховский (Галас, 68) – Сухоручко (Ив. Когут, 68).

«Минай»: Бандура – Дворовенко (Кисель, 46), Прокопчук, Скиба (Демиденко, 70), Чуев – Матюшенко, Кораблин (Воробчак, 70), Шалфеев – Вакула (Тищук, 88), Гуничев (Ременяк, 46), Дмитрук.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 13 (6) – 7 (1)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 0 – 1.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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