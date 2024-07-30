Тренер Левого берега о выходе в УПЛ: «Завтра поймем, что мы наделали»

В финале турнирах четырех за выход в УПЛ команда «Левый берег» разобралась с «Минаем» со счетом 3:0 и завоевала право заменить «Днепр-1» в элитном дивизионе.

Матч оценил наставник Левого берега Виталий Первак.

«Все пошло по нашему плану. Тяжелый матч, обе команды хотели выиграть. Мы довольны, но, возможно, только завтра поймем, что мы наделали. И впереди еще много работы. И скоро уже матч в УПЛ первый».

«Конечно, мы планируем усиление. Нам оно необходимо», – сказал Первак.

Уже 4 августа команда должна сыграть в 1-м туре УПЛ против ЛНЗ.