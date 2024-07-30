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Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 20:31 | Обновлено 30 июля 2024, 20:43
3221
2

Тренер Левого берега о выходе в УПЛ: «Завтра поймем, что мы наделали»

Первак оценил выход в элитный дивизион

30 июля 2024, 20:31 | Обновлено 30 июля 2024, 20:43
3221
2
Тренер Левого берега о выходе в УПЛ: «Завтра поймем, что мы наделали»
ФК Левый берег. Виталий Первак

В финале турнирах четырех за выход в УПЛ команда «Левый берег» разобралась с «Минаем» со счетом 3:0 и завоевала право заменить «Днепр-1» в элитном дивизионе.

Матч оценил наставник Левого берега Виталий Первак.

«Все пошло по нашему плану. Тяжелый матч, обе команды хотели выиграть. Мы довольны, но, возможно, только завтра поймем, что мы наделали. И впереди еще много работы. И скоро уже матч в УПЛ первый».

«Конечно, мы планируем усиление. Нам оно необходимо», – сказал Первак.

Уже 4 августа команда должна сыграть в 1-м туре УПЛ против ЛНЗ.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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лівобережні Лелеки заклювали диких лисів.   
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