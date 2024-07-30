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Турнир четырех
Левый берег
30.07.2024 18:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 02:46 |
18
0

Левый берег – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги

30 июля 2024, 02:46 |
18
0
Левый берег – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Минай

Во вторник, 30-го июля, состоится переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Ровное, на поле стадиона «Авангард», начало в 18:00.

Уже в ближайшие выходные начинается новый сезон национального первенства, а мы еще не знаем, кто будет его 16 по счету участником. К счастью, в этом вопросе наконец-то поставят точку уже в ближайшее время. «Левый берег» или «Минай»? Обе команды оказались в финале турнира четырех после серий пенальти несколькими днями ранее, поэтому сил было потрачено достаточно. Но кому-то в итоге придется играть в Первой лиге, а кто-то начнет кампанию в «элитном» дивизионе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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