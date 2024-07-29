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Чемпионат Украины
29 июля 2024, 13:15 | Обновлено 29 июля 2024, 13:30
822
1

Левый Берег – Минай. Прогноз и анонс на матч за право играть в Премьер-Лиге

Обе команды пробились в финал турнира, победив соперников в сериях пенальти

29 июля 2024, 13:15 | Обновлено 29 июля 2024, 13:30
822
1
Левый Берег – Минай. Прогноз и анонс на матч за право играть в Премьер-Лиге
ФК Минай

Во вторник, 30 июля, в Ровно на стадион «Авангард» состоится финальный поединок мини-турнира за право играть в Премьер-Лиге в сезоне 2024-2025 годов. В нем встретятся «Левый Берег» и «Минай». Если закарпатская команда четыре года подряд выступала в элитном украинском дивизионе и снова мечтает о том, чтобы сохранить там свое место, то молодой киевский клуб, который только в сентябре отметит семилетие со дня создания, еще ни разу так близко не стоял у порога Премьер-Лиги.

Левый Берег

В полуфинале этого мини-турнира подопечные Виталия Первака неожиданно для многих болельщиков обыграли в серии пенальти более опытный «Металлист 1925». Это поражение оказалось настолько чувствительным для харьковчан, что их главный тренер Виктор Скрипник сразу же подал в отставку. Зато киевляне были очень рады такому положительному для них результату и наверняка постараются преподнести еще один сюрприз, преодолев барьер в виде «Миная».

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Вообще полуфинальная игра, которая проходила на родном для «Левого Берега» стадионе, оставила двойственное впечатление об игре команды. В первом тайме киевские футболисты большую часть времени действовали вторым номером, отдав инициативу соперникам. И будь те поточнее в завершающей стадии своих атак, то исход поединка был бы совсем другим. Но, с другой стороны, отлично проявил себя голкипер хозяев поля Максим Механив, несколько раз выручавший партнеров.

Зато после перерыва на поле была абсолютно равная игра и вообще не чувствовалось, кому же надо отыгрываться, а кому сохранять свое преимущество. Причем местами киевляне даже выглядели лучше оппонентов. Так что «Левый Берег» вполне мог выиграть и в основное время, не доводя дело до серии пенальти.

Вполне возможно, что и в финальном матче тренерский штаб киевского клуба выберет точно такую же тактику. Ведь главное на данный момент не качество самой игры, а желаемый результат.

Минай

Подопечные Желько Любеновича тоже вышли в финал нынешнего турнира, обыграв по пенальти «Эпицентр». Но в отличие от предстоящего соперника, «Минай» сам сравнял счет на 87-й минуте. Кстати, в это время закарпатская команда уже находилась в большинстве. А затем минайцы оказались точнее, нанося удары с одиннадцатиметровой отметки.

Похоже, что пришлись ко двору «Минаю» его новички. Один из них, Дмитрий Прихна, стал автором второго гола в ворота «Эпицентра», а двое других - Владислав Дворовенко и Егор Шалфеев - провели достаточно много времени на поле и из общей картины не выпадали. Зато судьбу матча решили футболисты, которые задавали тон в игре и в конце прошлого сезона. Это вратарь Александр Бандура, а также Владислав Вакула, Тимур Кораблин, Артур Ременяк, Ярослав Кисиль и другие.

Как сказал после финального свистка наставник «Миная» Желько Любенович, «… мы продолжаем играть так, как играли весной – шокировать всех нашей игрой и результатами. Это не слишком спокойно для фанов и меня, но команда добивается побед».

Добавим, что у закарпатского клуба было небольшое преимущество над «Левым Берегом», так как после полуфинала не надо было никуда выезжать. Ведь тот поединок тоже проходил в Ровно. Будет ли это иметь решающее значение? Вряд ли. Но и это тоже надо учитывать.

Статистика матчей

На официальном уровне соперники еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Якимив, Самар, Соколов, Дедух, Банада, Н.Когут, Синица, Спиваков, Сухоручко

«Минай»: Бандура, Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Дворовенко, Прихна, Матюшенко, Кораблин, Гуничев, Ременяк, Вакула

Прогноз на противостояние:

Все понимают, какое значение для обеих команд имеет этот поединок, поэтому, скорее всего, соперники будут действовать очень осторожно. Предположим, что все решит либо один гол, либо снова командам придется пробивать пенальти. И все же поставим на победу «Миная», у которого значительно больший опыт выходить из сложных ситуаций.

30 июля, вторник

«Левый Берег» – «Минай»
Ровно. Стадион «Авангард». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Минай проскочил совершенно случайно, как всегда.....
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