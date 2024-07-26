Голепад и драма в Ровно. Минай в серии пенальти одолел Эпицентр

Во втором полуфинальном поединке плей-офф за место в УПЛ встретились «Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Минай».

В начале встречи команды обменялись опасными моментами. Первая угроза воротам состоялась после удара Запорожца от угла штрафной, и мяч попал в перекладину. Минайцы ответили входом в штрафную Гуничева, который низовым ударом не пробил Чеботаева.

Номинальные хозяева поля более агрессивно играли в атаке, а подопечные Желько Любеновича выбегали в контрвыпады. Активность футболистов «Эпицентра» принесла им желаемый результат, когда после разрезной передачи Мороза Миронюк в штрафной разобрался с Чуевым и точно пробил в дальний угол. Впрочем, минайцы недолгое время пребывали в роли проигрывающих. Вакула сыграл на подборе перед штрафной соперников и отправил мяч в ближний угол.

Номинальные хозяева продолжили активно идти в наступление, попробовав дальними ударами застать врасплох голкипера «Миная». Но Бандура играл надежно: вратарь справился с попытками отправить мяч в ворота от С.Кристина и Беженара. А перед перерывом едва не оформил дубль Вакула. Мороз неосмотрительно отпасовал мяч Чеботаеву, и полузащитник «Миная» сыграл на перехвате, затем обыграв голкипера. Перед Вакулой были пустые ворота, но Мороз исправился, в подкате помешав сопернику нанести точный удар.

В начале второй половины встречи команды начали играть более осторожно. Вскоре очередная ошибка номинальных хозяев перед штрафной «Эпицентра» обернулась для подопечных Сергея Нагорняка неприятностями. Чеботаев отдал передачу Липовузу, а того обокрал Прихна, который отправил мяч в незащищенные ворота. После этого минайцы начали более уверенно контролировать мяч, разыгрывая комбинации вблизи штрафной соперников. Но «Эпицентр» неожиданно сравнял результат. В.Кристин с левого фланга навесил на линию вратарской и Бендера переправил мяч в ворота. Отметим, что Бендера находился на поле всего несколько минут после выхода на замену.

Но на этом неприятности для «Миная» не закончились. Индивидуальный проход Миронюк завершил навесом на голову Кравчуку, который нанес точный удар в противоход голкиперу. Минайцы попытались перевести игру к штрафной «Эпицентра», но с конструктивом у них не складывалось. Помогла закарпатскому клубу очередная ошибка соперников. Миронюк прямыми ногами въехал в Кораблина, и арбитр показал красную карточку нарушителю. Но этим наказанием ситуация для каменец-подольской команды не ограничилась. После навеса со штрафного и скидки партнера Ременяк головой нанес точный удар. Арбитр долго совещался с видеоассистентами и в итоге зафиксировал взятие ворот.

В оставшееся время минайцы, игравшие в большинстве, были активны, но счет больше не изменился. Победителя противостояния определяла серия пенальти, и единственный промах стал роковым для «Эпицентра». «Минай» вышел в финал плей-офф и за путевку в УПЛ поборется с «Левым берегом». Матч состоится 30 июля.

Финал четырех за место в УПЛ. 1/2 финала.

«Эпицентр» – «Минай» – 3:3 (пенальти – 3:5).

Голы: Миронюк (12), Бендера (66), Кравчук (77) – Вакула (19), Прихна (57), Ременяк (87)

Предупреждения: Беженар (25), В. Кристин (71) – Дворовенко (52)

Удаление: Миронюк (85, грубая гра)

«Эпицентр»: Чернобай, Мороз, В. Кристин, С. Кристин (Климец, 90+9), Жмуйда (Савчук, 87), Липовуз (Равлик, 62), Беженар (Полюлях, 87), Миронюк, Запорожец, Процив (Бендера, 62), Кравчук

«Минай»: Бандура, Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Дворовенко (Кисиль (68), Прихна, Матюшенко (Скиба, 81), Кораблин, Гуничев (Шалфеев, 59), Воробчак (Ременяк, 46), Вакула (Демиденко, 81)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион «Авангард» (Ровно)

ЭПИЦЕНТР – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА