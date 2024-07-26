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  4. Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5) Невероятная драма! Видео голов и обзор
Турнир четырех
Эпицентр
26.07.2024 18:00 – FT 3 : 3
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 20:55 | Обновлено 26 июля 2024, 20:59
1262
4

Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5) Невероятная драма! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Турнира четырех за право сыграть в УПЛ

26 июля 2024, 20:55 | Обновлено 26 июля 2024, 20:59
1262
4
Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5) Невероятная драма! Видео голов и обзор
УПЛ

26 июля состоялся матч 1/2 финала Турнира четырех между командами Эпицентр (Каменец-Подольский) и Минай.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Авангард» в Ровно. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее оказался Минай – 5:3.

В финале Турнира четырех за право сыграть в УПЛ 2024/25 Минай сыграет против Левого Берега, который ранее одолел Металлист 1925 также в серии 11-метровых.

Турнир четырех за право сыграть в УПЛ. 1/2 финала

Ровно, 26 июля

Эпицентр – Минай 3:3 (пен. 3:5)

Голы: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Прихна, 57, Ременяк, 87

Удаление: Миронюк, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Миронюк, 12 мин.

ГОЛ! 1:1 Вакула, 19 мин.

ГОЛ! 1:2 Прихна, 57 мин.

ГОЛ! 2:2 Бендера, 66 мин.

ГОЛ! 3:2 Кравчук, 77 мин.

ГОЛ! 3:3 Ременяк, 87 мин.

Видеозапись матча Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5)

События матча

105’
ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Кысиль (Минай).
104’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Климец (Эпицентр).
104’
ГОЛ ! С пенальти забил Тимур Кораблин (Минай).
103’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кравчук (Эпицентр).
103’
ГОЛ ! С пенальти забил Тарас Дмитрук (Минай).
102’
ГОЛ ! С пенальти забил Артур Ременяк (Минай).
101’
ГОЛ ! С пенальти забил Евгений Запорожец (Эпицентр).
101’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Демиденко (Минай).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Минай).
85’
Mykola Myronyuk (Эпицентр) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (Эпицентр).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Бендера (Эпицентр).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Прихна (Минай).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Вакула (Минай).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Миронюк (Эпицентр).
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Дмитрий Прихна Владислав Вакула Даниил Кравчук Артур Ременяк удаление (красная карточка) серия пенальти видео голов и обзор Эпицентр Каменец-Подольский Минай Эпицентр - Минай переходные матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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COBA
Цей Минай якийсь безсмертний)
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0
Макс Максов
Мінтай як зазвичай проліз!
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0
василь бруховський
От вам приклад, як один ушльопок може поховати команду. Яка була потреба так косити гравця перед штрафною?
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-1
New Zealander
Добре, що врятувалися але гра в захисті жахлива. Після рахунку 2-3 через розпач вимкнув трансляцію але на 90-й хвилині побачив, що рахунок 3-3 і додивився.
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-1
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