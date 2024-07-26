26 июля состоялся матч 1/2 финала Турнира четырех между командами Эпицентр (Каменец-Подольский) и Минай.

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Поединок прошел на стадионе «Авангард» в Ровно. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее оказался Минай – 5:3.

В финале Турнира четырех за право сыграть в УПЛ 2024/25 Минай сыграет против Левого Берега, который ранее одолел Металлист 1925 также в серии 11-метровых.

Турнир четырех за право сыграть в УПЛ. 1/2 финала

Ровно, 26 июля

Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5)

Голы: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Прихна, 57, Ременяк, 87

Удаление: Миронюк, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Миронюк, 12 мин.

ГОЛ! 1:1 Вакула, 19 мин.

ГОЛ! 1:2 Прихна, 57 мин.

ГОЛ! 2:2 Бендера, 66 мин.

ГОЛ! 3:2 Кравчук, 77 мин.

ГОЛ! 3:3 Ременяк, 87 мин.

Видеозапись матча Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5)