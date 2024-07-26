Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5) Невероятная драма! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Турнира четырех за право сыграть в УПЛ
26 июля состоялся матч 1/2 финала Турнира четырех между командами Эпицентр (Каменец-Подольский) и Минай.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе «Авангард» в Ровно. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее оказался Минай – 5:3.
В финале Турнира четырех за право сыграть в УПЛ 2024/25 Минай сыграет против Левого Берега, который ранее одолел Металлист 1925 также в серии 11-метровых.
Турнир четырех за право сыграть в УПЛ. 1/2 финала
Ровно, 26 июля
Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5)
Голы: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Прихна, 57, Ременяк, 87
Удаление: Миронюк, 85
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Миронюк, 12 мин.
ГОЛ! 1:1 Вакула, 19 мин.
ГОЛ! 1:2 Прихна, 57 мин.
ГОЛ! 2:2 Бендера, 66 мин.
ГОЛ! 3:2 Кравчук, 77 мин.
ГОЛ! 3:3 Ременяк, 87 мин.
Видеозапись матча Эпицентр – Минай – 3:3 (пен. 3:5)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр высказался о британских боксерах
Закарпатский клуб продолжит борьбу за место в УПЛ