26 июля состоялся полуфинальный матч Турнира четырех между командами Левый Берег (Киев) и Металлист 1925 (Харьков).

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Поединок прошел на стадионе «Левый Берег» в Киевской области. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

На 45+1-й забил Войцеховский, а на 90+4-й встречу в серию пенальти перевел Василий Кравец. 11-метровые точнее исполнил киевский коллектив – 5:4.

В финале Турнира четырех за право сыграть в УПЛ 2024/25 Левый Берег встретится либо с Минаем, либо с Эпицентром.

Турнир четырех за право сыграть в УПЛ. 1/2 финала

Киев, 26 июля

Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+4

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Войцеховский, 45+1

ГОЛ! 1:1 Кравец, 90+4