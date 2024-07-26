Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен 5:4) Мяч на 90+4 не спас. Видео
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Турнира четырех за право сыграть в УПЛ
26 июля состоялся полуфинальный матч Турнира четырех между командами Левый Берег (Киев) и Металлист 1925 (Харьков).
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Поединок прошел на стадионе «Левый Берег» в Киевской области. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.
На 45+1-й забил Войцеховский, а на 90+4-й встречу в серию пенальти перевел Василий Кравец. 11-метровые точнее исполнил киевский коллектив – 5:4.
В финале Турнира четырех за право сыграть в УПЛ 2024/25 Левый Берег встретится либо с Минаем, либо с Эпицентром.
Турнир четырех за право сыграть в УПЛ. 1/2 финала
Киев, 26 июля
Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+4
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Войцеховский, 45+1
ГОЛ! 1:1 Кравец, 90+4
События матча
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