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  4. Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен 5:4) Мяч на 90+4 не спас. Видео
Турнир четырех
Левый берег
26.07.2024 15:30 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 17:52 | Обновлено 26 июля 2024, 17:55
294
0

Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен 5:4) Мяч на 90+4 не спас. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Турнира четырех за право сыграть в УПЛ

26 июля 2024, 17:52 | Обновлено 26 июля 2024, 17:55
294
0
Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен 5:4) Мяч на 90+4 не спас. Видео
ФК Левый Берег

26 июля состоялся полуфинальный матч Турнира четырех между командами Левый Берег (Киев) и Металлист 1925 (Харьков).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Левый Берег» в Киевской области. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

На 45+1-й забил Войцеховский, а на 90+4-й встречу в серию пенальти перевел Василий Кравец. 11-метровые точнее исполнил киевский коллектив – 5:4.

В финале Турнира четырех за право сыграть в УПЛ 2024/25 Левый Берег встретится либо с Минаем, либо с Эпицентром.

Турнир четырех за право сыграть в УПЛ. 1/2 финала

Киев, 26 июля

Левый Берег – Металлист 1925 – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+4

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Войцеховский, 45+1

ГОЛ! 1:1 Кравец, 90+4

События матча

104’
ГОЛ ! С пенальти забил Олег Соколов (Левый берег).
103’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Дедух (Левый берег).
103’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Сидоров (Металлист 1925).
102’
ГОЛ ! С пенальти забил Сиднней (Левый берег).
102’
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Кравец (Металлист 1925).
101’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Колесник (Левый берег).
101’
ГОЛ ! С пенальти забил Матвей Панченко (Металлист 1925).
100’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Спиваков (Левый берег).
100’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Василий Кравец (Металлист 1925).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Войцеховский (Левый берег).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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