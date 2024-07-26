В пятницу, 26-го июля, состоится переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

С командой Виктора Скрипника мы, вроде как, успели попрощаться, а с коллективом Николая Лавренко толком и не успели познакомиться. Но «Днепр-1» своим «внезапным» исчезновением с футбольной карты все изменил. Чемпионат должен начаться уже на следующих выходных, а мы до сих пор не знаем полный состав его участников. Вот и посмотрим, кто из претендентов больше готов дать результат в стрессовой ситуации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.