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  4. Фаворита убила лотерея. Левый берег прошел Металлист 1925
Турнир четырех
Левый берег
26.07.2024 15:30 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 17:40 | Обновлено 26 июля 2024, 17:47
1836
41

Фаворита убила лотерея. Левый берег прошел Металлист 1925

Команда Скрипника едва перевела игру в серию пенальти, в которой уступила

26 июля 2024, 17:40 | Обновлено 26 июля 2024, 17:47
1836
41
Фаворита убила лотерея. Левый берег прошел Металлист 1925
УПЛ

Игроки харьковского «Металлист 1925» матч не просто начали, а буквально ворвались в него из раздевалки. Уже на 2-й минуте Моура проверил на прочность перекладину ворот «Левого Берега», а через минуту голкипер столичного коллектива Механив с трудом выстоял после двух кряду ударов в исполнении Овусу.

После этого подопечные Виктора Скрипника продолжали атаковать, но уже с меньшей интенсивностью, не так рьяно. Футболисты «Левого Берега» отвечали им контругрозами, которые удавались им, будем откровенны, не часто.

На 15-й минуте Борячук со штрафного едва не пробил точно в дальний правый угол поверх стенки из соперников – полету мяча не хватило точности на самую малость. Эпизод как бы добавил харьковчанам куража, но эффект не оказался продолжительным. Впрочем, вскоре все тот же Борячук еще дважды заставил Механива серьезно вступить в игру и спасти свою команду.

В общем, игроки «Металлиста 1925» доминировали, но дивидендов от этого не получали. Скрипнику необходимо было что-то предпринимать. И желательно, еще до перерыва, а не ждать его, чтобы внести коррективы.

На 40-й минуте Механив в очередной раз спас свою команду – на этот раз после прицельного удара Моуры. Как оказалось, этот момент не стал результатом каких-то тренерских указаний со скамейки «Металлиста 1925». Номинальные гости и дальше действовали в прежнем ключе и за это поплатились. На первых секундах единственной добавленной минуты ко времени первого тайма «Левый Берег» пробил Мозиля. Николай Когут слева из-под Пасича выдал низом диагональ к дальней стойке, где Капинус не успел за Войцеховским – тот с острого угла не промахнулся. 1:0.

После отдыха игроки «Металлиста 1925» постарались повторить дебют поединка, но сделать это не смогли. Не было того желания, скоростей и давления, да и игроки «Левого Берега» к этому оказались готовы. Более того, киевляне с развитием событий во второй половине матча старались делать все, чтобы динамика игры и ее событийность становились все меньше и меньше. Проще говоря, матч они если и не «сушили», то точно «подсушивали».

На 64-й минуте Скрипник выпустил на поле Игоря Когут и Сидорова, убрав Овусу и Гармаша, который до этого ничем стоящим не запомнился. Замены были с явным акцентом на усиление атаки «Металлиста 1925». Это не удивляло, ведь команде нужны были голы.

Оппонент Скрипника – Виталий Первак – вскоре ответил появлением свежих Галаса и Ивана Когута. Пошла тактическая тренерская борьба, но реализовать ее должны были игроки на поле. В ней перевес в счете был на стороне киевлян. Он достаточно сказывался на их действиях, заметно дополнительно мотивируя. А харьковчане, как и прежде до этого, больше атаковали.

Впрочем, больше атаковать – еще не значит, чего-то добиваться. Это было именно о харьковчанах. Они долго так и не могли предложить соперникам что-то из разряда нерешаемого. Футболисты «Левого Берега» спокойно доигрывали по счету. Лишь на четвертой компенсированной минуте матча игрокам «Металлиста 1925» удалось забить. Сделал это защитник Кравец, сыгравший в моменте, как форвард. Ничья 1:1.

Послематчевые пенальти. В первой серии Борячук уверенно вывел «Металлист 1925» вперед, а Спиваков с трудом ответил. Далее юный харьковчанин Панченко, который 2006 г.р., не сплоховал, Колесник — тоже. Затем Кравец был точен, и Сиднней. В четвертой серии забили Сидоров и Дедух, в пятой — харьковский бразилец Моура пробил в стойку, а Соколов мощно пробил точно под перекладину. 5:4 – «Левый Берег» завоевал путевку в финал Турнира четырех.

Украинская Премьер-лига. Турнир четырех. Полуфинал

«Левый берег» – «Металлист 1925» 1:1, пен. 5-4

Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+4

Предупреждения: Самар, 1, Войцеховський, 14, Дедух, 33 – Сидоров, 76, Имереков, 79

«Левый берег»: Механив – Дударенко (Сиднней, 90+6), Якимов, Самар, Соколов – Дедух, Банада – Н. Когут (Ив. Когут, 66), Синица (Галас, 66), Войцеховский (Спиваков, 46) – Сухоручко (Колесник, 72).

«Металлист 1925»: Мозиль – Пасич, Кравец, Имереков, Капинус (Безуглый, 65) – Гармаш (Сидоров, 63), Юрченко (Панченко, 75), Чурко – Борячук, Фримпонг (Иг. Когут, 64), Ари.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 7 (3) – 13 (6)
Угловые: 1 – 4
Оффсайды: 0 – 3.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Металлист 1925 переходные матчи Левый Берег Киев Левый Берег - Металлист 1925 отчеты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 41
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etorfine
Скрипник подає у відставку))
Пересрали йому цим турніром всі плани.. Спокійно б ще рік бовтався у першій лізі, рубив халявне бабло і горя собі не знав)
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+14
Boodya
Тренера б Металісту1925 нормального, гроші наче є, гравців купляли, а гри немає.
Що ж, в цій грі кращим виявився ЛБ, мої вітання, сподіваюсь тепер на фінал ЛБ - Епіцентр
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+6
Лига
Состав нормальный могли в середине упл быть харьковчане и деньги влаживают не плохие, такой шанс просрать нужно уметь  
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+6
zzg77
Очередное крушение Скрипника!!
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+5
serhiy
Скрипник не тренер !
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Версія чувака, який сьогодні зранку писав про те, що М1925 щось купив, не підтвердилась😂
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
😸
Лівий берег💪
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
etorfine
Склад в 3 рази дорожче ніж у ЛБ, і так злити)) Не протягли "звьозд" в УПЛ. Заради них турнір замутили, а вони...
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
adidas777
Скрипник паразитував уже кілька років у нашому футболі!   Я зовсім відмовляюся розуміти, чому його не вигнали в шию з Металіста ще протягом минулого сезону! Я вже не кажу, що його не вигнали навіть після вильоту до пердіва.
Слава богу це зробили хоча б сьогодні!
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+1
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Barsa
Металіст в першому таймі був сильніший 
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+1
Sashko57
Поделом клоунам. Ваша мечта - первая лига сбылась. 
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0
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Макс Максов
О це страсті, яке там Євро!) Рідненька УПЛ повертається!
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0
AleksDnipro
Шанс поборотися за УПЛ у кабінетах здобули, але ним не скористалися. Справедливість в цьому світі є. Футбол в Україні живий, бабло не зарішало. Дякую ЛБ!
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0
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Sosiсвисток
Це дуже погано, знову напевно минай буде грати в упл 
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-2
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Ігор
Самі хотіли цей турнір, але неврахували що треба для цього ще вигравати
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-2
Stanislav Matusevych
Ахаха, охохо, ухуху))) Все було зроблено УАФ, щоб протягнути 1925-х в УПЛ, але ці намагання розбилися об блискучого тренера С., який продовжує доводити власну тренерську геніТальність. Цікаво, невже і зараз Носов не вижене нездару сцяними ганчірками? Що ще повинно зробити це тренерське недоробство, щоб його вище другої ліги не запрошували тренувати?
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-5
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Prunus armeniaca
Гармаш в Первой лиге!   Такой заголовок должен быть.
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-5
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alex35536376446
Вот и отлично. Кабинетной криптопомойке не место в УПЛ.
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-6
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_Quantum19_

Проклятий Лівий берег!!!!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡
Щоб він сдох!!!!!!!😡😡😡😡😡
Ще одне потенційне Полісся, котре влітатиме всім на євроарені....😂😂😂😂😂😂😂😂
Проклятий Лівий берег!!!!!!😡😡😡😡😡😡
Щоб він сдох!!!!!!😡😡😡😡😡😡😡
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-8
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