Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на полуфинал Турнира четырех

В пятницу, 26 июля, состоится полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между командой «Левый Берег» и харьковским «Металлистом 1925». Поединок пройдет в Млиновом, что под Киевом, на поле стадиона «Левый Берег». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Левый Берег

Команда «Левый Берег» по итогам сезона-2023/2024 уже имела возможность повыситься в классе их Первой лиги чемпионата Украины в УПЛ, но им не воспользовалась. А теперь она может предпринять вторую попытку, инициатором которой, как известно, стал «Днепр-1», исчезнувший из числа участников элитного национального дивизиона.

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«Левый Берег» завершил календарный сезон в Первой лиге-2023/2024 на третьей позиции в таблице Группы повышения в классе. В 28 матчах подопечные Виталия Первака набрали 54 очка. Они одержали 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. «Бережане» оказались далеко позади двух лидеров – «Ингульца» (67 очков) и «Карпат» (65 пунктов), зато столь же солидно оторвались от «Эпицентра» (44 очка), который финишировал 4-м.

О силе команды Первака можно было судить хотя бы по тому, что под занавес календарного сезона она сыграла вничью 3:3 с «Карпатами» (и это во Львове), а также обыграла 2:1 конкурентов из «Эпицентра». «Левый Берег» по праву стал бронзовым призером Первой лиги.

В таком статусе «бережане» получили право сыграть в стыковом противостоянии с «Оболонью» за путевку у УПЛ. В первой игре на поле «пивоваров» «Левый Берег» проиграл со счетом 0:1. В ответной игре на своем поле он отыгрался, вел 1:0, но затем пропустил гол в ответ и в итоге не смог дожать «Оболонь», которая почти весь второй тайм играла вдесятером. Можно сказать, что «Левому Берегу» не хватило везения, а также опыта.

Долго горевать по поводу упущенной возможности повыситься в классе пристоличной команде не пришлось. Вскоре она погрузилась в трудовые будни подготовки к новому сезону, а затем подоспела новость о снятии «Днепра-1» и о проведении Турнира четырех, где должен определиться его преемник.

«На мой взгляд, в случае, когда из-за форс-мажорных обстоятельств клуб УПЛ приостанавливает свою деятельность, его должна заменить команда Первой лиги, которая финишировала сразу за теми коллективами, которые повысились в классе. И хорошо, что на заседании Исполкома УАФ уже на официальном уровне утверждено это положение в Регламенте соревнований нового сезона. И, чтобы хоть как-то справедливость возобладала, Исполком УАФ 22 июля принял взвешенное решение о проведении дополнительного мини-турнира. Конечно, где-то можно быть недовольным, что нам по жребию достался «Металлист 1925», который продуктивно поработал в последнее время на трансферном рынке. Но это нас не пугает, тем более, что все будет происходить в матчах на вылет, поэтому возможны сюрпризы. Главное, что борьба за столь желанную путевку в УПЛ продолжается. Кстати, к поединку с харьковчанами мы постараемся усилиться несколькими новичками, что будет способствовать конкуренции», – так главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак отреагировал на решение о проведении Турнира четырех.

В общем, от «Левого Берега» в одном отдельно взятом поединке стоит ожидать сюрпризов.

Металлист 1925

Харьковский «Металлист» в предыдущем сезоне Украинской Премьер-лиги провалил больше, нежели смог приобрести. Чего только то стоит, что команда по итогам кампании заняла последнее – 16-е – место в таблице УПЛ и отправилась на переквалификацию в Первую лигу.

Такой провал случился на фоне того, что по ходу чемпионата руководство клуба заменило на тренерском мостике коллектива украинского бразильца Эдмара на Виктора Скрипника, который во время зимней паузы получил и точечное усиление состава, и возможность поработать на перспективу. Она, увы, оказалась печальной.

Лишним доказательством беспомощности харьковской команды стоит считать самую концовку сезона. Она в итоге отстала на 3 очка от «Оболони» и на 5 – от «Вереса», которые в стыках позиции в УПЛ сберегли. А в заключительных матчах «Металлист 1925» поочередно разгромно уступил «Черноморцу» (0:3), правда поделил очки с «Полесьем» (3:3), а закрыл кампанию поражение 1:2 от «Вереса». Если бы харьковчане обыграли ровенскую команду, то не они, а именно она отправилась бы напрямую в Первую лигу.

Вылет из УПЛ мог стоить Скрипнику работы, то он в клубе остался. При этом – вновь с расчетом на перспективу. Именно по этой причине этим летом «1925-е» активно уже поработали на трансферном рынке. Они подписали Сергея Стеня из «Эпицентра», Василия Кравца из «Полесья», Вячеслава Чурко и Дениса Нагнойного из «Зари», Евгения Пасича и Игоря Когута из «Днепра-1» и выкупили права на бразильца Ари Моуру. Говорят, игроком «Металлиста 1925» может стать экс-центрбек «Черноморца» Владимир Салюк.

В свою очередь, контракты с клубом завершились у защитника Евгения Ткачука, полузащитников Беки Вачиберадзе, Андрея Ременюка, Андрея Ткачука, Ярослава Мартынюка и нападающего Дмитрия Юсова. Кроме этого, у защитника Марьяна Фарины истек срок арендного соглашения.

При подготовке к новому сезону харьковчане провели 4 спарринга, в которых добились двух побед и два раза сыграли вничью. Они вначале сыграли 1:1 со «Скалой 1911», затем обыграли «Карпаты» (1:0), еще раз сыграли вничью (с «Буковиной» - 0:0) и выиграли у «Агробизнеса» (2:1).

Статистика встреч

«Левый Берег» и «Металлист 1925» между собой еще ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Эксперты не ждут результативных действий от команд в предстоящем матче. А что до шансов – то видят их предпочтительнее у харьковского коллектива. Однако на стороне «Левого Берега» будет полноценный перевес родных стен и лучшая, верится в это, сыгранность линий и всей команды, ведь игровой ансамбль у «1925-х» сейчас переформатируется практически заново. Исходя из этого, стоит все же ожидать достаточного количества голов в поединке. Исход встречи? Думается, Виктор Скрипник и его команда проиграть и этот матч не должны.

Ориентировочные составы:

Левый Берег: Механив – Соколов, Сидней, Астахов, Якимив, Дедух, Сухоручко, Н.Когут, Кулиш, Спиваков, Литовченко.

Металлист 1925: Мозиль – Пасич, Имереков, Кравец, Капинус, Гармаш, Юрченко, Когут, Чурко, Борячук, Сидоров.

26 июля, четверг