Виталий ПЕРВАК: «Команда выстрадала эту победу над Металлистом 1925»

26 июля состоялся полуфинальный матч Турнира четырех между командами Левый Берег (Киев) и Металлист 1925 (Харьков).

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Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались киевляне – 5:4.

После завершения встречи главный тренер Левого Берега Виталий Первак провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

– Уже несколько успокоился после нервного противостояния. Наша команда выстрадала победу. В функциональном плане ощущались проблемы, но мы этого ожидали, ведь это дебютный официальный матч после межсезонья. От игры к игре в этом аспекте будем прибавлять.

После матча поздравил ребят с победой. В раздевалку вошел президент и тоже поздравил всю команду. Спасибо ребятам за характер и терпение.

– Что произошло в моменте с пропущенным голом? По вашему мнению, там было нарушение?

– Еще не успел просмотреть этот эпизод в повторе. Когда у тебя хорошее настроение, то не хочется огорчаться пропущенному мячу. Безусловно, разберем этот эпизод и проанализируем ошибки. Футболисты сказали, что Кравец толкнул в спину Банаду, но не могу это подтвердить или опровергнуть.

– Ожидали, что все может завершиться серией пенальти?

– Мы в тренировочном процессе отрабатывали одиннадцатиметровые. Только за день до матча сделали паузу, а так ежедневно готовились. Должны быть готовы ко всему.

– После игры футболисты вашей команды говорят, что лучше в финале играть с Минаем. Что скажете по этому поводу?

– Я об этом пока вообще не думаю. Посмотрю второй полуфинал и сделаю выводы. Не будем забегать вперед. Прежде всего, важно восстановиться и проявить свои лучшие качества в финале.

– Сделали какие-то выводы по противостоянию с Оболонью, когда не удалось повыситься в классе?

– Безусловно, мы тщательно проанализировали эти матчи и поняли над чем нам, прежде всего, стоит работать. Разбирали игру Металлиста 1925 года, ведь в такой формации никто не играет в УПЛ. Считаю, что опыт неудачи с Оболонью помог нам сегодня. Ребята прогрессируют и это не может не радовать. Нам еще нужно усиление, и мы над этим работаем. Если не сможем никого пригласить, будем играть этим составом. У нас хорошая команда, которая способна добиваться результата.

Видеообзор матча: