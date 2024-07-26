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Турнир четырех
Левый берег
26.07.2024 15:30 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 23:03 | Обновлено 26 июля 2024, 23:23
372
0

Виталий ПЕРВАК: «Команда выстрадала эту победу над Металлистом 1925»

Наставник Левого Берега провел пресс-конференцию после выхода в финал Турнира четырех

26 июля 2024, 23:03 | Обновлено 26 июля 2024, 23:23
372
0
Виталий ПЕРВАК: «Команда выстрадала эту победу над Металлистом 1925»
ФК Левый берег. Виталий Первак

26 июля состоялся полуфинальный матч Турнира четырех между командами Левый Берег (Киев) и Металлист 1925 (Харьков).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались киевляне – 5:4.

После завершения встречи главный тренер Левого Берега Виталий Первак провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

– Уже несколько успокоился после нервного противостояния. Наша команда выстрадала победу. В функциональном плане ощущались проблемы, но мы этого ожидали, ведь это дебютный официальный матч после межсезонья. От игры к игре в этом аспекте будем прибавлять.

После матча поздравил ребят с победой. В раздевалку вошел президент и тоже поздравил всю команду. Спасибо ребятам за характер и терпение.

– Что произошло в моменте с пропущенным голом? По вашему мнению, там было нарушение?

– Еще не успел просмотреть этот эпизод в повторе. Когда у тебя хорошее настроение, то не хочется огорчаться пропущенному мячу. Безусловно, разберем этот эпизод и проанализируем ошибки. Футболисты сказали, что Кравец толкнул в спину Банаду, но не могу это подтвердить или опровергнуть.

– Ожидали, что все может завершиться серией пенальти?

– Мы в тренировочном процессе отрабатывали одиннадцатиметровые. Только за день до матча сделали паузу, а так ежедневно готовились. Должны быть готовы ко всему.

– После игры футболисты вашей команды говорят, что лучше в финале играть с Минаем. Что скажете по этому поводу?

– Я об этом пока вообще не думаю. Посмотрю второй полуфинал и сделаю выводы. Не будем забегать вперед. Прежде всего, важно восстановиться и проявить свои лучшие качества в финале.

– Сделали какие-то выводы по противостоянию с Оболонью, когда не удалось повыситься в классе?

– Безусловно, мы тщательно проанализировали эти матчи и поняли над чем нам, прежде всего, стоит работать. Разбирали игру Металлиста 1925 года, ведь в такой формации никто не играет в УПЛ. Считаю, что опыт неудачи с Оболонью помог нам сегодня. Ребята прогрессируют и это не может не радовать. Нам еще нужно усиление, и мы над этим работаем. Если не сможем никого пригласить, будем играть этим составом. У нас хорошая команда, которая способна добиваться результата.

Видеообзор матча:

События матча

104’
ГОЛ ! С пенальти забил Олег Соколов (Левый берег).
103’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Дедух (Левый берег).
103’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Сидоров (Металлист 1925).
102’
ГОЛ ! С пенальти забил Сиднней (Левый берег).
102’
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Кравец (Металлист 1925).
101’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Колесник (Левый берег).
101’
ГОЛ ! С пенальти забил Матвей Панченко (Металлист 1925).
100’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Спиваков (Левый берег).
100’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Василий Кравец (Металлист 1925).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Войцеховский (Левый берег).
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Даниил Агарков Источник: ФК Левый берег
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