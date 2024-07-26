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  4. Виталий ПЕРВАК: «Попросил ребят в серии пенальти не бить по девяткам»
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 21:58 |
1126
0

Виталий ПЕРВАК: «Попросил ребят в серии пенальти не бить по девяткам»

Главный тренер «Левого берега» рассказал, за счет чего его команде удалось победить «Металлист 1925»

26 июля 2024, 21:58 |
1126
0
Виталий ПЕРВАК: «Попросил ребят в серии пенальти не бить по девяткам»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать верх в полуфинальном поединке дополнительного мини-турнира за право выступать в УПЛ над харьковским Металлистом 1925 – основное время 1:1 (по пенальти 5:4):

– При подготовке к сегодняшнему поединку мы пересмотрели несколько последних спаррингов харьковчан и я настраивал подопечных на то, чтобы они усложнили жизнь слобожанцам, подобрав ключи к так называемому «ромбу», который подопечные Виктора Скрипника используют на чужой половине поля. Кажется, нам это удалось. Благодаря плотной опеке и умелому отбору мы заставляли оппонента использовать другие схемы, потому что у харьковчан возникали проблемы с контролем мяча.

Мы должны были взять верх еще в основное время. Но, видимо, немного рановато начали играть на удержание положительного результата. Когда же харьковчане выдвинули вперед стопера-гренадера Имерекова и и взяли на вооружение длинные верховые передачи, то я опоздал на каких-то 30 секунд с заменой Дударенко на более высокого Сиднея. Гостям в компенсированное время таки удалось спастись от поражения.

А дальше были послематчевые пенальти – футбольная лотерея. Я только попросил ребят не сильно рисковать и не бить по «девяткам». Не знаю, прислушались ли они ко мне, но я не люблю смотреть, когда пробивают пенальти в ворота моей команды. Не знаю, прислушались ли они к моим словам, но все их удары оказались точными и мы остаемся в игре.

Завтра у нас восстановительные процедуры и мы начинаем готовиться к решающему матчу с «Минаем» – до пути в УПЛ остался один шаг.

Ранее мы сообщали, что появился видеообзор матча 1/2 финала турнира четырех за право сыграть в УПЛ между «Левым берегом» и «Металлистом 1925».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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