Виталий ПЕРВАК: «Попросил ребят в серии пенальти не бить по девяткам»
Главный тренер «Левого берега» рассказал, за счет чего его команде удалось победить «Металлист 1925»
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать верх в полуфинальном поединке дополнительного мини-турнира за право выступать в УПЛ над харьковским Металлистом 1925 – основное время 1:1 (по пенальти 5:4):
– При подготовке к сегодняшнему поединку мы пересмотрели несколько последних спаррингов харьковчан и я настраивал подопечных на то, чтобы они усложнили жизнь слобожанцам, подобрав ключи к так называемому «ромбу», который подопечные Виктора Скрипника используют на чужой половине поля. Кажется, нам это удалось. Благодаря плотной опеке и умелому отбору мы заставляли оппонента использовать другие схемы, потому что у харьковчан возникали проблемы с контролем мяча.
Мы должны были взять верх еще в основное время. Но, видимо, немного рановато начали играть на удержание положительного результата. Когда же харьковчане выдвинули вперед стопера-гренадера Имерекова и и взяли на вооружение длинные верховые передачи, то я опоздал на каких-то 30 секунд с заменой Дударенко на более высокого Сиднея. Гостям в компенсированное время таки удалось спастись от поражения.
А дальше были послематчевые пенальти – футбольная лотерея. Я только попросил ребят не сильно рисковать и не бить по «девяткам». Не знаю, прислушались ли они ко мне, но я не люблю смотреть, когда пробивают пенальти в ворота моей команды. Не знаю, прислушались ли они к моим словам, но все их удары оказались точными и мы остаемся в игре.
Завтра у нас восстановительные процедуры и мы начинаем готовиться к решающему матчу с «Минаем» – до пути в УПЛ остался один шаг.
Ранее мы сообщали, что появился видеообзор матча 1/2 финала турнира четырех за право сыграть в УПЛ между «Левым берегом» и «Металлистом 1925».
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