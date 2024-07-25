В пятницу, 26 июля, состоится полуфинальный поединок плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Эпицентр» и «Минай». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

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Команда из Каменец-Подольского в этом году уже пыталась пробиться в УПЛ, но не смогла справиться с ровенским «Вересом», уступив соперникам в двухматчевом противостоянии. «Минай» неплохо провел весеннюю часть чемпионата, но не сумел сохранить прописку в элитном дивизионе. Еще один шанс на право участия в Украинской Премьер-лиге команды получили после снятия с чемпионата «Днепра-1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.