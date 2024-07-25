Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Минай. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 18:12 | Обновлено 25 июля 2024, 18:13
277
0

Эпицентр – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка плей-офф за место в УПЛ

25 июля 2024, 18:12 | Обновлено 25 июля 2024, 18:13
277
0
Эпицентр – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Минай

В пятницу, 26 июля, состоится полуфинальный поединок плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Эпицентр» и «Минай». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда из Каменец-Подольского в этом году уже пыталась пробиться в УПЛ, но не смогла справиться с ровенским «Вересом», уступив соперникам в двухматчевом противостоянии. «Минай» неплохо провел весеннюю часть чемпионата, но не сумел сохранить прописку в элитном дивизионе. Еще один шанс на право участия в Украинской Премьер-лиге команды получили после снятия с чемпионата «Днепра-1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух арендовал украинского полузащитника
Не Лупашко. Известно, кто первый мог заменить Маркевича в Карпатах
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Наша задача – выход в Лигу чемпионов»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Эпицентр Каменец-Подольский текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Футбол | 25 июля 2024, 03:34 5
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве

У Александра и его жены Влады теперь собственный бизнес – ресторан INCH

Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований
Футбол | 25 июля 2024, 12:38 50
Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований
Знак протеста. Минай рассматривал вариант сняться со всех соревнований

Однако Валерий Пересоляк решил, что команда примет участие в «турнире четырех»

Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Олимпийские игры | 24.07.2024, 23:12
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Футбол | 24.07.2024, 19:35
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Известно, какой итальянский гранд хочет перехватить Довбика у Атлетико
Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
Футбол | 25.07.2024, 17:30
Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
Источник: Рома может удвоить зарплату Довбика, клубу нужен топ-трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
Источник: сделка по переходу Довбика в Атлетико полностью закрыта
23.07.2024, 18:54 13
Футбол
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 16
Олимпийские игры
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
25.07.2024, 04:59 28
Олимпийские игры
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
23.07.2024, 23:11 28
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 45
Футбол
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
Внесены изменения. Поединки турнира четырех УПЛ пройдут не только в Киеве
23.07.2024, 19:22 4
Футбол
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
23.07.2024, 19:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем