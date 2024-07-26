Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Минай. Прогноз и анонс на полуфинал турнира четырех
Турнир четырех
Эпицентр
26.07.2024 18:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 06:45 |
3039
0

Эпицентр – Минай. Прогноз и анонс на полуфинал турнира четырех

«Минай» еще может остаться в элитном дивизионе, а их соперники там еще никогда не выступали

26 июля 2024, 06:45 |
3039
0
Эпицентр – Минай. Прогноз и анонс на полуфинал турнира четырех
ФК Эпицентр

После того, как «Днепр-1» был официально исключен из состава украинской Премьер-Лиги, исполком Украинской Ассоциации Футбола принял решение провести турнир среди квартета команд, которые на его взгляд заслуживают право заменить днепровский коллектив в чемпионате 2024-2025 годов. Таким образом, в одном из полуфиналов этого турнира встретятся «Эпицентр» и «Минай». Сперва планировалось, что матч пройдет в Киеве, но затем поединок перенесли в Ровно на стадион «Авангард».

Эпицентр

Команда из Каменец-Подольского Хмельницкой области в конце прошлого сезона играла в переходных матчах за право выступать в Премьер-Лиге с ровенским «Вересом», но уступила ему по сумме двух встреч (1:1 и 1:3). И вот теперь у подопечных Сергея Нагорняка появился еще один шанс пробиться в самую престижную лигу страны. Для этого им надо выиграть два матча подряд.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В межсезонье команду покинули 6 футболистов, а на их место пришли три новых исполнителя. Это атакующий полузащитник Виталий Равлик, еще один игрок средней линии поля Максим Процив и защитник Евгений Запорожец. Что касается контрольных матчей, то во время учебно-тренировочного сбора «Эпицентр» провел их пять. Трижды добивался побед – над «Агробизнесом» (Волочиск) 2:1, «Колосом» из Полонного 3:0 и киевской «Оболонью» 4:2, сыграл вничью с житомирским «Полесьем» 2:2, а также проиграл команде второй лиги «Скала 1911» (Стрый) 1:3.

В целом наставник «Эпицентра» остался доволен тем, как прошли сборы. Причем Сергей Нагорняк отметил не только большинство положительных результатов контрольных поединков, а и отношением футболистов к делу, качеством их игры. Но, с другой стороны, работа была направлена на то, чтобы команда была в оптимальной форме к началу августа, когда должны были начаться матчи в Первой лиге. Так что пришлось изменять планы и форсировать подготовку. Как это скажется на игре в ближайшем матче, пока сказать трудно.

Минай

Три года назад клуб из Закарпатья уже оказывался в подобной ситуации, когда заняв последнее 14 место в Премьер-Лиге, должен был следующий сезон начинать в Первой лиге. Однако тогда донецкий «Олимпик» снялся с чемпионата Украины и «Минай» вернули в элитный дивизион. И на этот раз руководство закарпатского коллектива рассчитывало на такой же исход, тем более, что большинство клубов Премьер-Лиги хотели видеть именно его в новом сезоне среди своих соперников. Но решение было принято другое и теперь остается на футбольном поле доказывать свою состоятельность.

По сравнению с прошлым сезоном в составе «Миная» тоже произошли перемены. По разным причинам команду покинули 7 игроков, а пришли защитник Владислав Дворовенко и три полузащитника – Егор Шалфеев, Дмитрий Прихна, Ярослав Рязанцев. Прямо скажем, футболисты не очень знакомые широкому кругу болельщиков. Так что пока рано говорить о серьезном усилении состава.

Нынешним летом подопечные Желько Любеновича провели 7 контрольных матчей – 3 победы, 1 ничья и 3 поражения. Как правило, они выигрывали у команд явно ниже классом. А вот игры с клубами из Премьер-Лиги и Первой лиги складывались не очень удачно. Поэтому сравнивать «Минай» нынешний с тем, который весной едва не остался в элитном дивизионе, скорее всего, не стоит. Но то, что этот коллектив способен собраться на один или два решающих поединка, вполне вероятно.

Статистика матчей

На официальном уровне эти соперники еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Эпицентр»: Чернобай, В.Кристин, Мороз, Жмуйда, С.Кристин, Миронюк, Запорожец, Липовуз, Процив, Беженар, Кравчук

«Минай»: Бандура, Скиба, Кисиль, Дворовенко, Чуев, Прихна, Тишук, Вакула, Гуничев, Кораблин, Ременяк

Прогноз на противостояние:

Соперники примерно в одинаковых условиях, так как пришлось в срочном порядке вносить коррективы в процесс подготовки к новому сезону. Поэтому многое будет зависеть от функционального состояния игроков. И все же поставим ставку на более опытный «Минай», который может одержать победу со счетом 2:1.

26 июля, пятница

«Эпицентр» – «Минай»
Ровно. Стадион «Авангард». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЭПИЦЕНТР - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Прогноз Sport.ua — 1:2
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч турнира четырех Левый Берег – Металлист 1925
Три переноса. Определены даты и время проведения матчей 2-го тура УПЛ
Ярно ДЕ ВЛИСХАУЭР: «Задача Шахтера – чемпионство и хорошо выступить в ЛЧ»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский Минай прогнозы переходные матчи
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
Бокс | 25 июля 2024, 14:43 0
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова
ФОТО. Тайсон Фьюри с семьей отправился отдыхать на тропические острова

Тайсон и Пэрис Фьюри за 15 лет в браке стали родителями семерых детей

Журналистка телемарафона спросила Верняева, какие в гимнастике есть снаряды
Олимпийские игры | 25 июля 2024, 23:29 8
Журналистка телемарафона спросила Верняева, какие в гимнастике есть снаряды
Журналистка телемарафона спросила Верняева, какие в гимнастике есть снаряды

Олимпийский чемпион крайне удивился базовому вопросу

Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже
Олимпийские игры | 25.07.2024, 12:37
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже
Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Футбол | 25.07.2024, 14:42
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Неожиданно. Стало известно, в каком клубе Довбик хочет продолжить карьеру
Брюгге – Мехелен. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии
Футбол | 26.07.2024, 06:01
Брюгге – Мехелен. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии
Брюгге – Мехелен. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 8
Футбол
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
24.07.2024, 23:12 10
Олимпийские игры
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
24.07.2024, 11:25
Бокс
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
24.07.2024, 18:00 35
Олимпийские игры
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
25.07.2024, 06:05
Футбол
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве
25.07.2024, 03:34 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем