После того, как «Днепр-1» был официально исключен из состава украинской Премьер-Лиги, исполком Украинской Ассоциации Футбола принял решение провести турнир среди квартета команд, которые на его взгляд заслуживают право заменить днепровский коллектив в чемпионате 2024-2025 годов. Таким образом, в одном из полуфиналов этого турнира встретятся «Эпицентр» и «Минай». Сперва планировалось, что матч пройдет в Киеве, но затем поединок перенесли в Ровно на стадион «Авангард».

Эпицентр

Команда из Каменец-Подольского Хмельницкой области в конце прошлого сезона играла в переходных матчах за право выступать в Премьер-Лиге с ровенским «Вересом», но уступила ему по сумме двух встреч (1:1 и 1:3). И вот теперь у подопечных Сергея Нагорняка появился еще один шанс пробиться в самую престижную лигу страны. Для этого им надо выиграть два матча подряд.

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В межсезонье команду покинули 6 футболистов, а на их место пришли три новых исполнителя. Это атакующий полузащитник Виталий Равлик, еще один игрок средней линии поля Максим Процив и защитник Евгений Запорожец. Что касается контрольных матчей, то во время учебно-тренировочного сбора «Эпицентр» провел их пять. Трижды добивался побед – над «Агробизнесом» (Волочиск) 2:1, «Колосом» из Полонного 3:0 и киевской «Оболонью» 4:2, сыграл вничью с житомирским «Полесьем» 2:2, а также проиграл команде второй лиги «Скала 1911» (Стрый) 1:3.

В целом наставник «Эпицентра» остался доволен тем, как прошли сборы. Причем Сергей Нагорняк отметил не только большинство положительных результатов контрольных поединков, а и отношением футболистов к делу, качеством их игры. Но, с другой стороны, работа была направлена на то, чтобы команда была в оптимальной форме к началу августа, когда должны были начаться матчи в Первой лиге. Так что пришлось изменять планы и форсировать подготовку. Как это скажется на игре в ближайшем матче, пока сказать трудно.

Минай

Три года назад клуб из Закарпатья уже оказывался в подобной ситуации, когда заняв последнее 14 место в Премьер-Лиге, должен был следующий сезон начинать в Первой лиге. Однако тогда донецкий «Олимпик» снялся с чемпионата Украины и «Минай» вернули в элитный дивизион. И на этот раз руководство закарпатского коллектива рассчитывало на такой же исход, тем более, что большинство клубов Премьер-Лиги хотели видеть именно его в новом сезоне среди своих соперников. Но решение было принято другое и теперь остается на футбольном поле доказывать свою состоятельность.

По сравнению с прошлым сезоном в составе «Миная» тоже произошли перемены. По разным причинам команду покинули 7 игроков, а пришли защитник Владислав Дворовенко и три полузащитника – Егор Шалфеев, Дмитрий Прихна, Ярослав Рязанцев. Прямо скажем, футболисты не очень знакомые широкому кругу болельщиков. Так что пока рано говорить о серьезном усилении состава.

Нынешним летом подопечные Желько Любеновича провели 7 контрольных матчей – 3 победы, 1 ничья и 3 поражения. Как правило, они выигрывали у команд явно ниже классом. А вот игры с клубами из Премьер-Лиги и Первой лиги складывались не очень удачно. Поэтому сравнивать «Минай» нынешний с тем, который весной едва не остался в элитном дивизионе, скорее всего, не стоит. Но то, что этот коллектив способен собраться на один или два решающих поединка, вполне вероятно.

Статистика матчей

На официальном уровне эти соперники еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Эпицентр»: Чернобай, В.Кристин, Мороз, Жмуйда, С.Кристин, Миронюк, Запорожец, Липовуз, Процив, Беженар, Кравчук

«Минай»: Бандура, Скиба, Кисиль, Дворовенко, Чуев, Прихна, Тишук, Вакула, Гуничев, Кораблин, Ременяк

Прогноз на противостояние:

Соперники примерно в одинаковых условиях, так как пришлось в срочном порядке вносить коррективы в процесс подготовки к новому сезону. Поэтому многое будет зависеть от функционального состояния игроков. И все же поставим ставку на более опытный «Минай», который может одержать победу со счетом 2:1.

26 июля, пятница