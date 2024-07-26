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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай продолжает всех шокировать своей игрой»
Украина. Первая лига
26 июля 2024, 20:29 | Обновлено 26 июля 2024, 21:12
871
1

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай продолжает всех шокировать своей игрой»

Команда продолжает бороться за место в УПЛ

26 июля 2024, 20:29 | Обновлено 26 июля 2024, 21:12
871
1
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай продолжает всех шокировать своей игрой»
ФК Минай

Тренер «Миная» Желько Любенович высказался после полуфинала турнира Четырех за выход в УПЛ, в котором команда снова оформила камбэк и выиграла в серии пенальти.

«Минай» в конце встречи уступал «Эпицентру» 2:3, но на последних минутах сравнял счет и перевел игру в серию пенальти.

«Спасибо команде за победу. Ребята это заслужили, потому что много работали на сборах, хотя мы находились под давлением и не знали, в какой лиге будем играть. Мы продолжаем играть так, как играли весной – шокировать всех нашей игрой и результатами. Это не слишком спокойно для фанов и меня, но команда добивается побед».

«Соперник по финалу очень хороший – «Левый берег» заслужил выход в решающий матч. Где будет финал? Пока не знаем, где матч, но надеемся, что ближе, чем Ровно, потому что много сил на дорогу потратили. Надеемся, может, Львов, если соперник согласится», — сказал Любенович.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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