Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай продолжает всех шокировать своей игрой»

Тренер «Миная» Желько Любенович высказался после полуфинала турнира Четырех за выход в УПЛ, в котором команда снова оформила камбэк и выиграла в серии пенальти.

«Минай» в конце встречи уступал «Эпицентру» 2:3, но на последних минутах сравнял счет и перевел игру в серию пенальти.

«Спасибо команде за победу. Ребята это заслужили, потому что много работали на сборах, хотя мы находились под давлением и не знали, в какой лиге будем играть. Мы продолжаем играть так, как играли весной – шокировать всех нашей игрой и результатами. Это не слишком спокойно для фанов и меня, но команда добивается побед».

«Соперник по финалу очень хороший – «Левый берег» заслужил выход в решающий матч. Где будет финал? Пока не знаем, где матч, но надеемся, что ближе, чем Ровно, потому что много сил на дорогу потратили. Надеемся, может, Львов, если соперник согласится», — сказал Любенович.