ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник покинул пост главного тренера Металлиста 1925
Об этом было объявлено на официальном сайте клуба
Виктор Скрипник покинул должность главного тренера «Металлиста 1925». Об этом объявлено на официальном сайте клуба.
«Сегодня состоялся разговор президента «Металлиста 1925» Владимира Носова и главного тренера команды Виктора Скрипника. Владелец клуба удовлетворил просьбу Скрипника о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.
Вместе с Виктором Скрипником клуб покидает и его тренерский штаб. «Металлист 1925» благодарит Виктора Скрипника и его ассистентов за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей работе», – говорится в заявлении клуба.
О том, кто будет тренировать команду дальше, клуб сообщит в ближайшее время.
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