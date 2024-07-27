ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник покинул пост главного тренера Металлиста 1925

Виктор Скрипник покинул должность главного тренера «Металлиста 1925». Об этом объявлено на официальном сайте клуба.

«Сегодня состоялся разговор президента «Металлиста 1925» Владимира Носова и главного тренера команды Виктора Скрипника. Владелец клуба удовлетворил просьбу Скрипника о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Вместе с Виктором Скрипником клуб покидает и его тренерский штаб. «Металлист 1925» благодарит Виктора Скрипника и его ассистентов за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей работе», – говорится в заявлении клуба.

О том, кто будет тренировать команду дальше, клуб сообщит в ближайшее время.