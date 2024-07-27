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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник покинул пост главного тренера Металлиста 1925
Украина. Первая лига
27 июля 2024, 17:23 | Обновлено 27 июля 2024, 17:45
1680
2

ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник покинул пост главного тренера Металлиста 1925

Об этом было объявлено на официальном сайте клуба

27 июля 2024, 17:23 | Обновлено 27 июля 2024, 17:45
1680
2
ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник покинул пост главного тренера Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Виктор Скрипник покинул должность главного тренера «Металлиста 1925». Об этом объявлено на официальном сайте клуба.

«Сегодня состоялся разговор президента «Металлиста 1925» Владимира Носова и главного тренера команды Виктора Скрипника. Владелец клуба удовлетворил просьбу Скрипника о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Вместе с Виктором Скрипником клуб покидает и его тренерский штаб. «Металлист 1925» благодарит Виктора Скрипника и его ассистентов за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей работе», – говорится в заявлении клуба.

О том, кто будет тренировать команду дальше, клуб сообщит в ближайшее время.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Металлист 1925
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Комментарии 2
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Alex Moos
И ради этого нужно было придумывать какой-то турнир?
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Игорек1957
Маркевич чекаємо!🩵💛
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