Левый Берег – Минай – 3:0. Киевляне вышли в УПЛ! Видео голов, обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча за путевку в УПЛ
30 июля прошел финальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Левый Берег» Киев и «Минай».
Решающий поединок прошел на стадионе «Авангард» в Ровно.
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26 июля были сыграны полуфиналы, и в каждом из них понадобились серии пенальти. «Левый Берег» в футбольной лотерее обыграл «Металлист 1925» (1:1, пен. 5:4), а «Минай» оказался удачливее «Эпицентра» (3:3, пен. 5:3).
«Левый берег» неожиданно разбил «Минай» со счетом 3:0 и впервые в истории сыграет в УПЛ!
Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.
Левый берег – Минай – 3:0
Голы: Сухоручко, 19, Синица, 29, Когут, 66.
ГОЛ! Сухоручко, 19 мин, 1:0
ГОЛ! Синица, 29 мин, 2:0
ГОЛ! Когут, 66 мин, 3:0
События матча
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