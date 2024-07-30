30 июля прошел финальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Левый Берег» Киев и «Минай».

Решающий поединок прошел на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

26 июля были сыграны полуфиналы, и в каждом из них понадобились серии пенальти. «Левый Берег» в футбольной лотерее обыграл «Металлист 1925» (1:1, пен. 5:4), а «Минай» оказался удачливее «Эпицентра» (3:3, пен. 5:3).

«Левый берег» неожиданно разбил «Минай» со счетом 3:0 и впервые в истории сыграет в УПЛ!

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

Левый берег – Минай – 3:0

Голы: Сухоручко, 19, Синица, 29, Когут, 66.

ГОЛ! Сухоручко, 19 мин, 1:0

ГОЛ! Синица, 29 мин, 2:0

ГОЛ! Когут, 66 мин, 3:0