Киевский клуб «Левый берег» не прекращает свое существование. Клубная академия продолжает свою работу, а инфраструктура усовершенствуется.

На стадионе Левого берега могут проводить свои домашние матчи другие команды, например «Яруд» Мариуполь.

Ранее экс-наставник «Левого берега» Анатолий Бузник сообщил, что 31 марта все представители столичного клуба, включая руководство, написали заявления об уходе.

В прошлом сезоне Левый берег занял 2-е место в группе A Второй лиги, но сезон не был доигран из-за войны рф против Украины.

В новом сезоне в турнирах ПФЛ могут не сыграть «Волынь» Луцк, «Карпаты» Галич, «Любомир» Ставище, «Буковина» Черновцы, Чайка Петропавловская Борщаговка, ФК «Сумы», ФК «Никополь» и «Агробизнес» Волочиск.