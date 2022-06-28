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Украина. Вторая лига
28 июня 2022, 01:39 | Обновлено 28 июня 2022, 01:47
37
0

Киевский клуб Левый берег не прекращает свое существование

Клубная академия продолжает свою работу, инфраструктура усовершенствуется

28 июня 2022, 01:39 | Обновлено 28 июня 2022, 01:47
37
0
Киевский клуб Левый берег не прекращает свое существование
ФК Левый берег

Киевский клуб «Левый берег» не прекращает свое существование. Клубная академия продолжает свою работу, а инфраструктура усовершенствуется.

На стадионе Левого берега могут проводить свои домашние матчи другие команды, например «Яруд» Мариуполь.

Ранее экс-наставник «Левого берега» Анатолий Бузник сообщил, что 31 марта все представители столичного клуба, включая руководство, написали заявления об уходе.

В прошлом сезоне Левый берег занял 2-е место в группе A Второй лиги, но сезон не был доигран из-за войны рф против Украины.

В новом сезоне в турнирах ПФЛ могут не сыграть «Волынь» Луцк, «Карпаты» Галич, «Любомир» Ставище, «Буковина» Черновцы, Чайка Петропавловская Борщаговка, ФК «Сумы», ФК «Никополь» и «Агробизнес» Волочиск.

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Левый берег Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Анатолий Бузник
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Источник Sportarena
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