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Украина. Первая лига
20 июня 2022, 15:51 |
716
0

Волынь, Левый берег, Карпаты Галич и Любомир могут сняться с нового сезона

«Буковина», «Чайка», ФК «Сумы» и ФК «Никополь» размышляют над участием в соревнованиях ПФЛ

20 июня 2022, 15:51 |
716
0
Волынь, Левый берег, Карпаты Галич и Любомир могут сняться с нового сезона
ФК Левый берег

По состоянию на 20 июня, четыре клуба – «Волынь», «Левый берег», «Карпаты Галич» и «Любомир» (Ставище) – рискуют не сыграть в новом сезоне чемпионата Украины.

Еще четыре клуба – «Буковина», «Чайка», ФК «Сумы» и ФК «Никополь» – пока не определились и размышляют над своим возможным участием в соревнованиях ПФЛ сезона 2022/23.

Ранее президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или в начале сентября.

«Волынь» заняла десятое место в Первой лиге. «Левый Берег», «Карпаты Галич», «Любомир», «Буковина», «Чайка», ФК «Сумы» и ФК «Никополь» выступ

Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны.

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Волынь Луцк Левый берег Карпаты Галич Любомир Ставище Буковина Черновцы Чайка Петропавловская Борщаговка Сумы Никополь чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Первая лига Украины
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Источник Sportarena
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