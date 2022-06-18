По 16 клубов. ПФЛ обсуждает проведение сезона в Первой и Второй лигах

Несмотря на войну в стране, клубы Первой и Второй лиги сейчас рассматривают возможность проведения сезона. Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о том, что в чемпионатах может быть по 16 клубов.

«На сегодняшний день мы подготовили форматы соревнований для клубов Первой и Второй лиги. Сегодня они будут всем отправлены. В понедельник у нас планируется совещание с клубами Первой лиги и Второй лиги, будем определяться с форматами соревнований. Подготовлено три варианта. Подтверждено по 16 команд в Первой и Второй лигах. Все понимают, что экономическая ситуация ухудшится, а клубы будут исходить из того, как финансово выгоднее им будет участвовать в соревновании».

«По состоянию на сегодняшний день мы имеем две полноценные лиги: Первую лигу и Вторую лигу по 16 команд в каждой. С каждым днем ​​ситуация может меняться, но если будут происходить кардинальные изменения, мы будем собираться и принимать соответствующие решения».

«Мы рассматриваем два варианта старта: конец августа или начало сентября», - рассказал Каденко.