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  4. По 16 клубов. ПФЛ обсуждает проведение сезона в Первой и Второй лигах
Украина. Первая лига
18 июня 2022, 19:30 |
740
0

По 16 клубов. ПФЛ обсуждает проведение сезона в Первой и Второй лигах

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о ситуации

18 июня 2022, 19:30 |
740
0
По 16 клубов. ПФЛ обсуждает проведение сезона в Первой и Второй лигах
footballhub.com.ua

Несмотря на войну в стране, клубы Первой и Второй лиги сейчас рассматривают возможность проведения сезона. Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о том, что в чемпионатах может быть по 16 клубов.

«На сегодняшний день мы подготовили форматы соревнований для клубов Первой и Второй лиги. Сегодня они будут всем отправлены. В понедельник у нас планируется совещание с клубами Первой лиги и Второй лиги, будем определяться с форматами соревнований. Подготовлено три варианта. Подтверждено по 16 команд в Первой и Второй лигах. Все понимают, что экономическая ситуация ухудшится, а клубы будут исходить из того, как финансово выгоднее им будет участвовать в соревновании».

«По состоянию на сегодняшний день мы имеем две полноценные лиги: Первую лигу и Вторую лигу по 16 команд в каждой. С каждым днем ​​ситуация может меняться, но если будут происходить кардинальные изменения, мы будем собираться и принимать соответствующие решения».

«Мы рассматриваем два варианта старта: конец августа или начало сентября», - рассказал Каденко.

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Александр Каденко Первая лига Украины Вторая лига Украины
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Источник Футбол 1/2/3
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