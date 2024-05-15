20 мая 2024 года представители Украинской ассоциации футбола приедут в Петрово, чтобы провести ревизию стадиона местного «Ингульца». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сейчас президент клуба-новичка Украинской Премьер-лиги (с сезона 2024/25) Александр Поворознюк делает все, чтобы вовремя завершить основные работы по благоустройству арены и территории, которая к ней прилегает.

Отмечается, что внутри стадиона активно обустраивают раздевалки, а также заказаны и готовятся к установке сиденья на трибуны.

Кроме этого, источник опубликовал видео со стадиона «Ингульца», которое было снято примерно 2 недели назад.

ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ