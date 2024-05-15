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  4. ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ
Украина. Первая лига
15 мая 2024, 14:21 | Обновлено 15 мая 2024, 14:22
3101
5

ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ

Александр Поворознюк делает все, чтобы завершить основные работы по благоустройству арены

15 мая 2024, 14:21 | Обновлено 15 мая 2024, 14:22
3101
5
ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ
Стадион Ингулец

20 мая 2024 года представители Украинской ассоциации футбола приедут в Петрово, чтобы провести ревизию стадиона местного «Ингульца». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сейчас президент клуба-новичка Украинской Премьер-лиги (с сезона 2024/25) Александр Поворознюк делает все, чтобы вовремя завершить основные работы по благоустройству арены и территории, которая к ней прилегает.

Отмечается, что внутри стадиона активно обустраивают раздевалки, а также заказаны и готовятся к установке сиденья на трибуны.

Кроме этого, источник опубликовал видео со стадиона «Ингульца», которое было снято примерно 2 недели назад.

ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ

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Александр Поворознюк Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео стадион Ингулец ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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KvlaD
Он его с какого года строит, напомните?
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+2
Остап Черешня
А где на видео Джамшут и Равшан?    Ведь наши строители все на фронте...
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0
Demid Romanchik
Он все равно молодец...Не так уж и дешево построить стадион.. Для Петрово это ни х себе...А осталось не так уж и много...
Ответить
-1
serhiy
А підігрів буде? А то задовбує кротярівські технічні на халяву.
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-1
Остап Черешня
Ну теперь то Суркис точно приедет его открывать.   Бидон самогона Поворознюк уже выгнал.
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-1
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Теннис
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