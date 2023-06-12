Украина. Первая лига12 июня 2023, 09:38 |
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Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Клубам, которые прекратили выступления из-за войны, обещали сохранить место в дивизионе
12 июня 2023, 09:38 |
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Четыре украинских клуба со следующего сезона возвращаются в Первую лигу. Об этом Sport.ua сообщил президент ПФЛ Александр Каденко.
Это «Агробизнес» из Волочиска и «Подолье» из Хмельницкого, а также «Виктория» (Николаевка, Сумская область) и «Левый берег» (Киев).
Отметим, что эти команды не смогли принять участие в завершившемся сезоне Первой лиги. Ранее клубам, которые прекратили выступления из-за войны, обещали сохранить место в Первой лиге.
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