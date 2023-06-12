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Украина. Первая лига
12 июня 2023, 08:48 | Обновлено 12 июня 2023, 09:02
835
0

Стало известно, когда стартует новый сезон в ПФЛ

В Первой ожидается участие 20 команд, во Второй – 14

12 июня 2023, 08:48 | Обновлено 12 июня 2023, 09:02
835
0
Стало известно, когда стартует новый сезон в ПФЛ
ПФЛ. Олександр Каденко

Первая лига стартует 28 июля, а вторая – 5 августа. Об этом в комментарии Sport.ua сообщил президент ПФЛ Александр Каденко:

- В первом дивизионе ожидается участие 20 команд, которые будут разбиты на две подгруппы по территориальному принципу. В случае, если желающих окажется меньше, то соперничество будет вестись по привычной схеме. Возвращаются в когорту клубов ПФЛ: «Агробизнес», «Подолье», «Виктория» и «Левый берег».

Во втором дивизионе собирается стартовать 14 команд, среди которых «Скала», которая после многолетнего перерыва снова будет выступать на профессиональном уровне, а также дебютанты: столичный «Локомотив» и «Дружба» из Киевской области.

Окончательный состав участников и формат турнира будет утвержден на Конференции ПФЛ 21 июня.

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ПФЛ Украины Александр Каденко Первая лига Украины Вторая лига Украины эксклюзив
Источник Sport.ua
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