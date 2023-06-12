Стало известно, когда стартует новый сезон в ПФЛ

Первая лига стартует 28 июля, а вторая – 5 августа. Об этом в комментарии Sport.ua сообщил президент ПФЛ Александр Каденко:

- В первом дивизионе ожидается участие 20 команд, которые будут разбиты на две подгруппы по территориальному принципу. В случае, если желающих окажется меньше, то соперничество будет вестись по привычной схеме. Возвращаются в когорту клубов ПФЛ: «Агробизнес», «Подолье», «Виктория» и «Левый берег».

Во втором дивизионе собирается стартовать 14 команд, среди которых «Скала», которая после многолетнего перерыва снова будет выступать на профессиональном уровне, а также дебютанты: столичный «Локомотив» и «Дружба» из Киевской области.

Окончательный состав участников и формат турнира будет утвержден на Конференции ПФЛ 21 июня.