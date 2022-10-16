ФОТО. Левый берег презентовал новый стадион
Вместимость стадиона составляет 5 тысяч зрителей
В субботу, 15 октября, ФК «Левый Берег» представил собственный стадион с натуральным покрытием.
На торжестве по случаю открытия стадиона присутствовали президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, первый вице-президент Вадим Костюченко, первые вице-президенты УАФ Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов, президент ПФЛ Александр Каденко, председатель Киевской областной ассоциации футбола Золочевской ОТГ Александр Лазаренко, Почетный консул Литовской Республики в Украине Робертас Габулас.
Вместимость стадиона составляет около 5000 зрителей, он имеет подогрев и автоматический полив.
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