Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Левый берег презентовал новый стадион
Украина. Вторая лига
16 октября 2022, 02:01 |
190
0

ФОТО. Левый берег презентовал новый стадион

Вместимость стадиона составляет 5 тысяч зрителей

16 октября 2022, 02:01 |
190
0
ФОТО. Левый берег презентовал новый стадион
Facebook

В субботу, 15 октября, ФК «Левый Берег» представил собственный стадион с натуральным покрытием.

На торжестве по случаю открытия стадиона присутствовали президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, первый вице-президент Вадим Костюченко, первые вице-президенты УАФ Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов, президент ПФЛ Александр Каденко, председатель Киевской областной ассоциации футбола Золочевской ОТГ Александр Лазаренко, Почетный консул Литовской Республики в Украине Робертас Габулас.

Вместимость стадиона составляет около 5000 зрителей, он имеет подогрев и автоматический полив.

По теме:
ФК Левый берег может предоставить свою инфраструктуру для команды ВСУ
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника
Киевский клуб Левый берег не прекращает свое существование
Левый берег
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Футбол | 15 октября 2022, 10:26 2
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера

Тайсон, скорее всего, в конце года сменит команду

Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022
Футбол | 15 октября 2022, 09:16 0
Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022
Холанд – лидер рейтинга футболистов, пропускающих ЧМ-2022

МОК презентовал интересный реестр

ВИДЕО. Празднует в стиле Роналду. Прядун догнал Довбика в гонке бомбардиров
Футбол | 15.10.2022, 21:53
ВИДЕО. Празднует в стиле Роналду. Прядун догнал Довбика в гонке бомбардиров
ВИДЕО. Празднует в стиле Роналду. Прядун догнал Довбика в гонке бомбардиров
Идут без поражений. Аталанта выиграла, Малиновский не играл
Футбол | 15.10.2022, 23:37
Идут без поражений. Аталанта выиграла, Малиновский не играл
Идут без поражений. Аталанта выиграла, Малиновский не играл
Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой
Футбол | 15.10.2022, 10:20
Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой
Источник: Малиновский заключил новый контракт с Аталантой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
14.10.2022, 22:35 65
Футбол
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
15.10.2022, 13:26 14
Теннис
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
ФОТО. Резников рассказал, сколько ракет осталось у россии
14.10.2022, 20:19
Война
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
14.10.2022, 00:30 35
Футбол
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
14.10.2022, 21:23 44
Футбол
Медведь и Журналист. Две истории о нашей войне
Медведь и Журналист. Две истории о нашей войне
14.10.2022, 17:10 5
Война
Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
Динамо – боль, Днепр-1 с победой, будущее Малиновского, достижение Киченок
14.10.2022, 06:02
Другие виды
Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
14.10.2022, 12:20 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности