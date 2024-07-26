Третье воскрешение Миная? Права ли УАФ, инициировав турнир четырех

22 июля Украинская ассоциация футбола (УАФ) наконец-то решила судьбу многострадального шестнадцатого участника украинской Премьер-лиги (УПЛ) на сезон-2024/25. Место, которое оказалось вакантным после снятия «Днепра-1», разыграют между собой через своеобразный «турнир четырех» две худшие команды минувшего сезона УПЛ и два коллектива, не сумевшие пробиться в элиту из Первой лиги через плей-офф – «Минай», «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр».

Изначально все выглядело таким образом, что место «Днепра-1» в новом сезоне УПЛ займет «Минай». Именно за такой вариант развития событий проголосовало большинство (8) клубов отечественной Премьер-лиги. К числу «симпатиков» закарпатцев относились: «Верес», «Заря», «Ингулец», «Кривбасс», ЛНЗ, «Оболонь», «Полесье» и «Шахтер». Пять клубов элитарного дивизиона («Динамо», «Александрия», «Рух», «Черноморец», «Колос») выступили за вариант с турниром четырех, а еще два участника УПЛ решили воздержаться («Карпаты» и «Ворскла»).

Подобное решение Общего собрания УПЛ говорило о том, что вполне может состояться, если выражаться крайне фигурально, «третье воскрешение «Миная» в элите украинского футбола». Не будем забывать, что закарпатцы дебютировали в высшем дивизионе в сезоне-2020/21, и с ходу заняли последнее место, сумев набрать лишь 18 очков в 26 турах. Однако произошло чудо: в сезоне-2021/22 «Минай» остался в УПЛ из-за того, что с турнира решил сняться «Олимпик», руководство которого вступило в острую фазу конфликта с тогдашними боссами УАФ и предпочло «похоронить» свой футбольный проект то ли в знак протеста, то ли просто воспользовавшись поводом, давшим возможность облегчить нагрузку на основной бизнес владельца.

Сезон-2021/22, как известно, в УПЛ доигран не был. Впервые в истории отечественный чемпионат оказался незавершенным, виной чему – развязанная россией полномасштабная фаза войны против независимого украинского государства. В итоге турнирная таблица сезона была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это дало возможность определить участников еврокубков, хотя чемпионский титул оказался неразыгранным.

«Минай» по состоянию на 24 февраля 2022-го занимал 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице чемпионата. В 18 турах в активе закарпатцев значилась только одна победа – меньше, чем у кого бы то ни было, даже включая главного аутсайдера того сезона «Мариуполь». По этой причине, руководствуясь спортивным принципом в условиях форс-мажора (хотя сложно сказать, как в таком случае правильнее будет трактовать то горе, которым стала для Украины и ее народа война), вылетать из УПЛ должны были две худшие команды на момент приостановки сезона, то есть «Минай» и «Мариуполь».

«Мариуполь» действительно был исключен из УПЛ, но по той причине, что клуб попросил приостановить членство в организации. Равно как и «Десна», родной город которой в 2022-м перенес сложнейшее испытание нашествием российских оккупантов в Черниговскую область.

В итоге «Минай», который выразил готовность продолжать участие в УПЛ, остался и на сезон-2022/23, где наконец-то перестал пасти задних и финишировал на пока наивысшем для себя восьмом месте. А дальше… Дальше был сезон-2023/24 и прямой вылет, хотя в концовке чемпионата команда, которую подхватил Желько Любенович, стала едва ли не всеобщим любимцем болельщиков – благодаря качеству игры, желанию и стремлению бороться, действуя смело, активно и зрелищно. Едва ли не впервые в своей истории «Минай» действительно выглядел в УПЛ не «случайным пассажиром», а командой, которая заслуживает находиться в когорте лучших футбольных коллективов Украины. Но из-за плохой первой половины сезона «Минай» все-таки вылетел…

И тут случилась эта история с «Днепром-1»…

Казалось бы, сама судьба преподнесла «Минаю» очередной подарок. Закарпатцы уже предвкушали еще один шанс попробовать силы в УПЛ, хотя до этого уже морально привыкали к Первой лиге, но… Тут свое веское слово сказала УАФ.

Интересно, что за решение провести турнир четырех УАФ тут же начали активно критиковать, причем как журналисты, так и некоторые так называемые «люди футбола». Кто-то видел в таком развитии событий едва ли не заговор против «Миная», кто-то рассуждал на тему конфликта интересов… Последний действительно в какой-то степени просматривался: в состав Исполкома УАФ входит президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов, а официальным криптопартнером национальной сборной Украины является компания, принадлежащая Владимиру Носову – владельцу «Металлиста 1925».

Однако впоследствии стало известно, что Павлов официально не голосовал, так как потерял право на это в связи с достижением 70-летнего возрастного рубежа, а компания, принадлежащая Носову, по разъяснениям УАФ, не имеет прямого отношения к самой организации, так как ее спонсорское соглашение распространяется исключительно на национальную сборную.

Безусловно, при желании можно найти еще как минимум несколько нестыковок и обвинить кого-то в стремлении что-то «продавить» или пролоббировать, однако… Критика ради критики никогда не была конструктивна. Находить проблемы – это всегда гораздо легче, чем их решать. А в данной ситуации, не будем забывать, мы имеем речь с тем, что вновь напрямую не было прописано в регламенте. Собственно, из-за этого и потребовались все эти Общие собрания УПЛ и заседания Исполкома УАФ. Было бы все прописано в регламенте – не было бы проблем.

Да, сейчас УАФ специально собирается прописать регламентную норму о том, что в следующем сезоне команды, занявшие в УПЛ последнее и предпоследнее места, не могут в случае возникновения аналогичной ситуации (имеется в виду снятие клуба, как ранее происходило с «Олимпиком» или сейчас – с «Днепром-1») претендовать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Это право будет предоставляться клубам Первой лиги, игравшим в переходных матчах.

Но даже если эта норма все-таки будет утверждена, где гарантия, что следующим летом у нас не возникнет еще одной форс-мажорной ситуации, которая никак не прописана в регламенте? Например, сняться решит еще какой-то клуб, а коллективы Первой лиги, заслужившие право сыграть в переходных матчах, откажутся от путевки в УПЛ или не пройдут процедуру аттестации? Тогда снова будем искать коллизии, нестыковки и конфликты интересов, ведь придется опять созывать Общее собрание УПЛ и Исполком УАФ?

Объективно говоря, когда речь доходит до необходимости принимать решение в ситуациях, правила игры по которым не были предусмотрены, всегда нужно стараться предоставлять максимально равные шансы всем сторонам процесса, не ставя ни одну из них в заведомо более выигрышное положение. Сейчас, когда через Общее собрание УПЛ в лучшее положение был поставлен «Минай», последующее решение УАФ действительно выглядит как удар по закарпатскому клубу. И именно поэтому процесс был некорректным изначально.

Турнир четырех номинально действительно выглядит как та самая пресловутая попытка найти «Соломоново решение» – мол, пускай все четыре претендента, внезапно получившие шанс претендовать на право сыграть в УПЛ-2024/25, между собой в борьбе на поле и решат, кому из них повезет.

За такое решение УАФ можно критиковать – мол, и сроки уж больно скомканные, и команды к этому никак не готовились, и еще что-то можно додумать. Однако важно не сбрасывать со счетов ключевого виновника этой ситуации – «Днепр-1», руководство которого затянуло до последнего, выжидая то ли «манны Небесной», то ли (что скорее всего) просто пытаясь с максимальной выгодой реализовать свои экономические возможности на трансферном рынке. В конце концов, не зря коммерческий директор (все еще действующий или уже бывший?) «спортклубовцев» Вячеслав Фридман две недели назад с определенным вызовом в своих изречениях говорил, что его клуб решает свои проблемы и не собирается никому помогать.

Вот и упало это «счастье» в итоге на голову УПЛ и УАФ. И раз финальное слово в данной ситуации было именно за ассоциацией, то ему и стоит покориться. Еще раз: критиковать можно, однако если правил игры, по сути, для данного случая нет, то здесь все попытки находить какую-то логику, аргументы в пользу одной из сторон как раз и будет подыгрыванием конкретно кому-то. То ли «Минаю», то ли «Металлисту 1925», то ли «Левому берегу», то ли «Эпиценту», собственники которого также далеко не последние люди в украинском бизнесе…

В конце концов, «Минай», который виделся многим клубам УПЛ идеальной заменой «Днепру-1», также далеко не такой уж «белый и пушистый». Не будем забывать о том, что уже несколько лет для закарпатцев остается актуальной и нерешаемой проблема с искусственным освещением на домашнем стадионе. Сейчас вроде бы опять заговорили о готовности клуба все исправить в максимально короткие сроки, но сколько подобных обещаний уже было ранее, и – главное, – каков их результат?

Поэтому за попытку не принимать чью-то конкретную сторону, инициировав проведение турнира четырех, нынешнее руководство УАФ, пожалуй, можно только поблагодарить. Пускай клубы сами выходят на поле (если пожелают, так как заговорили уже и о возможном срыве некоторых матчей мини-турнира) и выгрызают право играть в УПЛ вместо «Днепра-1». Именно вместо «Днепра-1», потому как конкретно СВОЕ «место под солнцем» ни одна команда из «прекрасной четверки» НЕ ЗАСЛУЖИЛА, и это также очень важно понимать и подчеркивать! Пускай хотя бы попыткой заслужить место в элите и станет этот турнир четырех. Мы ведь всегда так хотели, чтобы в нашем футболе было поменьше «кабинетных» решений, а побольше справедливости и непосредственных турнирных исходов на футбольном поле…

И если уж «третье воскрешение «Миная» действительно предначертано свыше, то ему не сможет помешать ничто, даже этот мини-турнир. Именно подобные слова, а не что-то иное, что уже успело прозвучать, и хотелось бы сейчас услышать от Желько Любеновича, ставшего едва ли не «народным героем» второй половины УПЛ-2023/24.

Так что мы получили неожиданную интригу еще до старта сезона в УПЛ. Такого никогда ранее не было, и лучше, чтобы подобная практика никогда более и не повторялась. А в данной ситуации пожелание автора также будет максимально равноудаленным и распространяется на все четыре клуба («Минай», «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр»): «Удачи и пусть единственная путевка в элиту достанется действительно лучшему и сильнейшему!»