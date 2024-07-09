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  4. Директор Днепра-1: Что нам делать? Помочь Минаю?»
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 13:36 |
225
0

Директор Днепра-1: Что нам делать? Помочь Минаю?»

Вячеслав Фридман прокомментировал ситуацию спортивного клуба

09 июля 2024, 13:36 |
225
0
Директор Днепра-1: Что нам делать? Помочь Минаю?»
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал ситуацию спортивного клуба.

– Давала ли УПЛ клубу четкий дедлайн, до которого вы должны решить свои проблемы или сняться окончательно?

– Нам УПЛ присылает письма. Ну так что? Мы должны сейчас отказаться? Пусть они выяснят, какая команда зайдет вместо нас. Читаю, что никто не знает, какая команда должна зайти, если «Днепр-1» не сможет стартовать. Нет регламента. Не понимаю – кто мешает УПЛ заняться этим вопросом? Сделать такой регламент на будущее. Все же помнят ситуацию с «Металлистом 1925».

– Клубы раздражаются не только из-за этого, но и из-за того, что нет понимания, к какой лиге им готовиться, в случае того же «Миная». Это не станет понятным без участия «Днепра-1».

– Так что нам делать? Помочь «Минаю»? Нам надо за себя думать или как помочь «Минаю»? Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть. Вот мы сейчас снимемся, другая команда вместо нас будет готовиться, а через 10 дней у нас спонсор появится. Зачем? Мы не хотим никому навредить, но у нас есть некоторые шансы. Вся страна знает, что нам нужен инвестор. С несколькими мы говорили, они думают. У нас небольшие совсем долги перед старыми игроками, возможно будут какие-то перед новыми. Мы стараемся, потихоньку закрываем.

«Металлист 1925» сейчас пытается на большом бюджете попасть в Премьер-лигу. А можно за несколько миллионов долларов в ней оказаться – перевезти команду из Днепра в другой город, где сейчас комфортно играть. Потому что в Днепре некомфортно сейчас ни играть, ни проживать. Эти матчи, прерванные тревогами, и истощили команду, начиная с первого весеннего тура, не дали занять третье место. А может даже второе, и тогда бы судьба клуба могла быть другой. Почему мы должны отказаться, а потом говорить: «Ой, мы поспешили».

– А что произошло с предыдущими спонсорами «Днепра-1»? Из-за чего возникли проблемы нынешние, что исчезло финансирование?

– Да, исчезло финансирование наших днепровских спонсоров, которые были с нами с самого начала. Они видят ситуацию в городе, переживают трудности финансовые. У нас есть бюджет, но только до зимы. Поэтому, если не будет бюджета до лета, мы не будем стартовать, чтобы не портить чемпионат другим.

Ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о потенциально новых инвесторах спортивного клуба.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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