Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»

На Исполкоме УАФ было принято решение о проведении «Турнира четырех», в котором предусмотрено участие двух неудачников УПЛ сезона-2023/24 «Миная» и «Металлиста 1925», и представителей первой лиги – «Левого берега» и «Эпицентра», которые по итогам в прошлом чемпионате заняли третье и четвертое места соответственно, но не смогли повыситься в ранге в переходных матчах с командами элиты.

Предполагается, что победитель этого турнира заменит «Днепр-1», который на прошлой неделе сообщил о своем выходе из состава участников УПЛ.

Своей реакцией на решение Исполкома УАФ корреспондент Sport.ua попросил поделиться главного тренера Миная Желько Любеновича.

– Это решение стало для нас полной неожиданностью, ведь еще в пятницу на Общем сборе участников УПЛ за вариант замены днепрян «Минаем» проголосовало подавляющее большинство – 8 клубов. После субботнего спарринга с полтавской «Ворсклой» я предоставил команде два выходных, а сам отправился в Белград навестить родных. Завтра, во вторник, команда должна собраться на вечернюю тренировку. Сейчас от решения Исполкома все представители «Миная» находятся в шоковом состоянии. Выходит, когда в позапрошлом году была похожая ситуация, то наш клуб оставили в элите, а в этом году при тех же обстоятельствах все почему-то изменилось и вдруг появился «Турнир четырех». Выходит, что правила меняются каждый год, как кому-то вздумается. Все это деморализует, идет на нет вся наша полугодовая работа. «Минай» под моим руководством всегда играл честно. Ни в какие договорные матчи, как кому-то казалось, мы не играли. И тем досаднее осознавать, что произошло.

– Будет ли «Минай» участвовать в «Турнире четырех»?

– Мне трудно понять, как перекраивать тренировочный процесс, который был сформирован еще заранее, когда никто и не подозревал ни о каком турнире. Судите сами: 23 числа вечером после выходных, которые были запланированы давно, мы собираемся в Минае, а в среду ночью нам нужно куда-то ехать, чтобы играть первый матч «Турнира четырех». Выходит, что на подготовку к нему у нашей команды всего три дня вместе с дорогой. Возникает еще множество вопросов: кто будет оплачивать переезды, проживание, питание, аренду поля для занятий? У нас ведь на все эти расходы нет денег. Пока что руководство не приняло решение об участии «Миная» в «Турнире четырех».

– А удалось ли вам заполнить вакансии после того, как команду покинуло более десяти футболистов?

– Футболистов нам не хватает. Их нет, ведь целый месяц длилась неопределенность, в какой лиге Минай будет играть. Ведь если бы мы пригласили игроков в Первую лигу, а потом оказалось, что продолжим выступления в УПЛ, ее уровень они не потянули бы. А чтобы пригласить футболистов более высокого уровня, нужно дать им гарантии, что они будут играть в Премьер-лиге. До сегодняшнего дня «Минай» надеялся на справедливое решение относительно своего будущего, но… Вот и получилось, что футболистов у нас на данный момент нет, а мы еще куда-то ехать, чтобы выступить для кого-то в роли боксерской груши. Поверьте, от того, что нас заставляют играть не по устоявшимся общим футбольным правилам, а каким-то иным образом, на душе очень тяжело.