ЛЮБЕНОВИЧ: «УАФ специально что-то придумала, чтобы Минай не играл в УПЛ»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал решение исполкома УАФ о проведении «турнир четырех» для определения команды, которая заменит «Днепр-1» в следующем розыгрыше УПЛ.

– Желько, как прокомментируете последние новости из Исполкома УАФ?

– Я очень сильно расстроен этим решением, потому что я был уверен в том, что УАФ примет решение на основании большинства клубов УПЛ, которые проголосовали за «Минай». Я дал футболистам два выходных и решил съездить в Сербию. Мы собираемся только во вторник в 18:00 на тренировку. И тут я узнаю, что всего через три дня после этого, 26 числа, у нас уже официально игра – непонятно где и непонятно с кем. Получается, что нужно во вторник уже ехать из Ужгорода в непонятно какой город! Как они это придумывают? У меня будет только три дня на подготовку к этой игре.

– Но ведь, согласитесь, вариант с «турниром четырех» обсуждался и был известен? Решение не свалилось с небес...

– Я уже месяц страдаю из-за того, что они не могут нам сказать, в какой лиге будет играть «Минай». Я не могу подписывать из-за этого футболистов! Моя команда очень сильно пострадала. За 5 недель предсезонки мы подписали всего несколько игроков, потому что не знали, где будем играть. Те игроки, которые планировались под Первую лигу, мы бы не могли с такой командой заходить в УПЛ. Те футболисты, которых хотели подписать под Премьер-лигу, не хотели к нам идти, пока не наступит определенность. Каждую неделю с нами тренируются 15-17 игроков, из которых по 4 на просмотре. Те, кто принимают решения в кабинетах, разбираются в футболе вообще?

– Какие Ваши предложения в этой ситуации?

– Почему они не пошли по прецеденту, когда три года назад «Минай» остался вместо «Олимпика»? А теперь из-за того, что снова «Минай», правила меняют. Когда я прочитал, что в следующем году такого не будет, мне стало смешно. Почему тогда сейчас не приняли такое решение? Они специально что-то придумывают, чтобы «Минай» не играл в УПЛ. Все остальные команды знают, где будут играть, а «Минай» не знает уже месяц! Что нам делать? Кого тренировать? Кого подписывать?

– Вам известна позиция руководства клуба? «Минай» будет участвовать в турнире?

– Окончательное решение будет принимать президент. Я общался со спортивным директором. Мы пока не получили писем, ни от УАФ, ни от УПЛ.