Минай определился с домашней ареной в случае возвращения в УПЛ

Если на следующей неделе Исполком УАФ примет решение, что «Минай» заменит «Днепр-1» в УПЛ, то закарпатский клуб не сможет принимать соперников дома, потому что Минай-Арена» не отвечает требованиям элитного дивизиона.

Как стало известно Sport.ua, «Минай» уже обратился к УПЛ с письмом, в котором сообщил, что в случае возвращения в класс сильнейших домашние календарные матчи будет проводить на львовском стадионе «Украина». Запасными вариантами будут стадионы в Ровно и Тернополе.

Также в закарпатском клубе настроены в сжатые сроки решить вопрос с искусственным освещением на «Минай-Арене».