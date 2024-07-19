Минай определился с домашней ареной в случае возвращения в УПЛ
Также клуб планирует решить проблему с освещением на родной арене
Если на следующей неделе Исполком УАФ примет решение, что «Минай» заменит «Днепр-1» в УПЛ, то закарпатский клуб не сможет принимать соперников дома, потому что Минай-Арена» не отвечает требованиям элитного дивизиона.
Как стало известно Sport.ua, «Минай» уже обратился к УПЛ с письмом, в котором сообщил, что в случае возвращения в класс сильнейших домашние календарные матчи будет проводить на львовском стадионе «Украина». Запасными вариантами будут стадионы в Ровно и Тернополе.
Также в закарпатском клубе настроены в сжатые сроки решить вопрос с искусственным освещением на «Минай-Арене».
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