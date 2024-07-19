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  4. Минай определился с домашней ареной в случае возвращения в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 22:56 | Обновлено 19 июля 2024, 23:57
861
1

Минай определился с домашней ареной в случае возвращения в УПЛ

Также клуб планирует решить проблему с освещением на родной арене

19 июля 2024, 22:56 | Обновлено 19 июля 2024, 23:57
861
1
Минай определился с домашней ареной в случае возвращения в УПЛ
Минай-Арена

Если на следующей неделе Исполком УАФ примет решение, что «Минай» заменит «Днепр-1» в УПЛ, то закарпатский клуб не сможет принимать соперников дома, потому что Минай-Арена» не отвечает требованиям элитного дивизиона.

Как стало известно Sport.ua, «Минай» уже обратился к УПЛ с письмом, в котором сообщил, что в случае возвращения в класс сильнейших домашние календарные матчи будет проводить на львовском стадионе «Украина». Запасными вариантами будут стадионы в Ровно и Тернополе.

Также в закарпатском клубе настроены в сжатые сроки решить вопрос с искусственным освещением на «Минай-Арене».

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Минай Днепр-1 Украинская Премьер-лига Минай-Арена стадион Украина чемпионат Украины по футболу система освещения инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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ZANREGENT1993
Ну вот это уже разговор.
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