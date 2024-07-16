Украина. Премьер лига16 июля 2024, 23:23 | Обновлено 16 июля 2024, 23:35
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Источник: Минай сменит домашнюю арену для предстоящего сезона
Закарпатский клуб изучает логистику с тремя вариантами домашнего стадиона
16 июля 2024, 23:23 | Обновлено 16 июля 2024, 23:35
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Клуб УПЛ Минай сменит домашнюю арену для будущего сезона Украинской Премьер-лиги.
На домашней Минай-Арене и на стадионе Авангард в Ужгороде отсутствует освещение, и Минай не планирует играть на этих аренах.
Руководство закарпатского клуба прорабатывает логистику с тремя вариантами домашней арены в сезоне 2024/25 на западе Украины.
В прошлом сезоне из-за воздушных тревог и отсутствия освещения матч Минай – Динамо был прерван и доигрывался через несколько месяцев.
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