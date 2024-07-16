Источник: Минай сменит домашнюю арену для предстоящего сезона

Клуб УПЛ Минай сменит домашнюю арену для будущего сезона Украинской Премьер-лиги.

На домашней Минай-Арене и на стадионе Авангард в Ужгороде отсутствует освещение, и Минай не планирует играть на этих аренах.

Руководство закарпатского клуба прорабатывает логистику с тремя вариантами домашней арены в сезоне 2024/25 на западе Украины.

В прошлом сезоне из-за воздушных тревог и отсутствия освещения матч Минай – Динамо был прерван и доигрывался через несколько месяцев.