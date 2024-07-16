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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 23:23 | Обновлено 16 июля 2024, 23:35
420
0

Источник: Минай сменит домашнюю арену для предстоящего сезона

Закарпатский клуб изучает логистику с тремя вариантами домашнего стадиона

16 июля 2024, 23:23 | Обновлено 16 июля 2024, 23:35
420
0
Источник: Минай сменит домашнюю арену для предстоящего сезона
Минай-Арена

Клуб УПЛ Минай сменит домашнюю арену для будущего сезона Украинской Премьер-лиги.

На домашней Минай-Арене и на стадионе Авангард в Ужгороде отсутствует освещение, и Минай не планирует играть на этих аренах.

Руководство закарпатского клуба прорабатывает логистику с тремя вариантами домашней арены в сезоне 2024/25 на западе Украины.

В прошлом сезоне из-за воздушных тревог и отсутствия освещения матч Минай – Динамо был прерван и доигрывался через несколько месяцев.

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Минай стадион Минай стадион Авангард Ужгород стадионы ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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