В случае возвращения Миная в УПЛ у закарпатцев возникнет серьёзная проблема
Бюджет клуба может не потянуть решить вопрос
Как стало известно Sport.ua, даже в случае, если «Днепр-1» вынужден будет прекратить выступления на профессиональной арене, то с возвращением в элиту «Миная», который мог бы заменить подопечных Юрия Максимова, не все так однозначно.
Дело в том, что по информации нашего источника «Минай-арена» и стадион «Авангард» в соседнем Ужгороде не соответствуют требованиям УПЛ, и там запрещено проводить календарные матчи. Поэтому закарпатцам в лучшем случае придется искать пристанище в соседних Львове или Ровно. А это дополнительные ощутимые расходы на аренду стадионов, постоянные переезды, проживание в гостиницах. Вряд ли это устроит владельцев «Миная», бюджет которого не впечатляет даже по меркам Первой лиги.
Ранее мы сообщали, что «Минай» попрощался с вратарем, который переходит в «Карпаты».
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