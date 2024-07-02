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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 19:21 | Обновлено 02 июля 2024, 19:22
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1

В случае возвращения Миная в УПЛ у закарпатцев возникнет серьёзная проблема

Бюджет клуба может не потянуть решить вопрос

02 июля 2024, 19:21 | Обновлено 02 июля 2024, 19:22
1010
1
В случае возвращения Миная в УПЛ у закарпатцев возникнет серьёзная проблема
Instagram Миная

Как стало известно Sport.ua, даже в случае, если «Днепр-1» вынужден будет прекратить выступления на профессиональной арене, то с возвращением в элиту «Миная», который мог бы заменить подопечных Юрия Максимова, не все так однозначно.

Дело в том, что по информации нашего источника «Минай-арена» и стадион «Авангард» в соседнем Ужгороде не соответствуют требованиям УПЛ, и там запрещено проводить календарные матчи. Поэтому закарпатцам в лучшем случае придется искать пристанище в соседних Львове или Ровно. А это дополнительные ощутимые расходы на аренду стадионов, постоянные переезды, проживание в гостиницах. Вряд ли это устроит владельцев «Миная», бюджет которого не впечатляет даже по меркам Первой лиги.

Ранее мы сообщали, что «Минай» попрощался с вратарем, который переходит в «Карпаты».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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