Последний шанс. Что нужно знать о приходе Григорчука в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ объявил о начале сотрудничества с тренером Романом Григорчуком. Детали контракта пока остаются неизвестными.

В должности тренера ЛНЗ Григорчук заменил Андреса Карраско. Испанский специалист покинул клуб из Черкасс в середине декабря после серии неудачных результатов.

Барселоны в Черкассах не получилось

Летом ЛНЗ пошел на кардинальные перемены. Не был продлен контракт с Олегом Дулубом, хотя белорусский тренер смог финишировать на седьмом месте в УПЛ. Это очень хороший показатель для дебютанта турнира. Главная причина непродления сотрудничества – желание играть в более зрелищный футбол, развивать футболистов. Дулуб – рациональный тренер. Качество игры его команд никогда не было высоким. ЛНЗ играл от обороны вторым номером на контратаках.

Летом ЛНЗ пригласил в команду Андреса Карраско. У испанского специалиста был опыт работы в Украине. В свое время он был одним из помощников главного тренера «Шахтера», а затем тренировал юношескую команду «горняков». Через него прошли нынешние игроки первой команды – Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив. Также вингер «Челси» Михаил Мудрик. Наверное, какой-то вклад в их развитие испанский специалист внес.

ФК ЛНЗ. Андреас Карраско

Выбор в пользу Карраско был очень рискованным. Дело в том, что испанский тренер никогда удачно не работал без помощи других на серьезном уровне. Начал в системе Академии «Барселоны». Работал на уровне Академии в «Малаге». Затем уехал работать с юношами в Грузии. Сначала в «Динамо» Тбилиси, а затем – в «Сабуртало». Работал в Австралии, Турции помощником главного тренера. Попробовал свои силы на уровне сборных с командой Кувейта. После чего снова вернулся в Грузию, где сначала развивал молодежь в «Динамо» Тбилиси, а затем возглавил первую команду. Самый титулованный клуб Грузии испытывает серьезные финансовые проблемы, поэтому опирается на молодых игроков.

Карьера Карраско больше похоже на обычный заработок денег. Долго он нигде не задерживался. При всем уважении, но уровень чемпионата Грузии очень низок. То, что у испанца ничего не вышло в Черкассах, не стало неожиданностью.

Какого-либо рисунка игры в ЛНЗ не было. Команда играла благодаря качеству легионеров, которых летом активно приглашали. В позиционной атаке были очень серьезные проблемы. Тренер не смог построить «Барселону» в Черкассах. Единственный серьезный плюс работы Карраско в Черкассах – хорошая физическая подготовка, благодаря которой на старте сезона команда одержала несколько побед.

На отставку Карраско наработал еще в октябре-ноябре. Вопрос был только в том, кто его заменит. Когда нашли подходящую кандидатуру, то на этом все страдания испанца в Украине завершились.

Последний шанс Григорчука

Роман Иосифович был одним из кандидатов на должность тренера ЛНЗ еще летом. То ли он проиграл конкуренцию Карраско, то ли сам решил ехать на заработки в Азербайджан – останется загадкой.

Первую часть сезона Григорчук работал с «Нефтчи». Возвращение в чемпионат Азербаджана оказалось неудачным. Не было результата, и тренера уволили.

Давайте называть вещи своими именами – Григорчук уже прошел свой пик как тренер. Его карьера идет на спад. Работа с клубами из Азербайджана, Казахстана, затем Беларусь. В «Астане» и «Шахтере» Солигорск были противоречия с руководителями клубов. В последние годы лепил команду из очень посредственных игроков в «Черноморце». Каких-либо серьезных приглашений у Романа Иосифовича не было.

«Полесье», «Карпаты», возможно, «Колос», «Заря» находились в поиске тренера летом, но никто из них не выбрал Григорчука. Сейчас в украинском футболе такая тенденция, что больше доверяют молодым наставникам без большого опыта и имени в футболе. Статусные тренеры с именем проваливаются. Ничего не получилось путевого у Мирона Маркевича с «Карпатами», Виктор Скрипник ничего не построил в «Ворскле», а затем провалился в «Металлисте 1925». Сейчас дела у Юрия Максимова обстоят в Полтаве не лучшим образом. Если у Романа Иосифовича не выйдет в Черкассах, он останется тренером, который когда-то давно успешно тренировал «Черноморец».

Сейчас у Григорчука решающий этап карьеры. Работа с ЛНЗ покажет его тренерский уровень. В Черкассах есть все возможности для построения боеспособной команды. Есть хороший состав, есть возможность усиливать команду. Есть такие нужные для Григорчука амбиции. Надо только тренеру показать свою квалификацию. Успешность работы в Черкассах покажет реальный уровень тренера Григорчука.

По стилю Григорчук подходит под нынешний состав ЛНЗ. В команде много легионеров, достаточно опытный состав. Не стоит ожидать каких-либо серьезных кадровых изменений под нового тренера. Только точечная селекция. Никаких революций уже в Черкассах не должно быть. ЛНЗ выбрал тренера, умеющего работать уже со сформированными футболистами, что полностью соответствует тренеру. Если сопоставлять, то тренер и клуб максимально подходят друг другу. Составляется пазл: игрокам нужен тренер, который поставит игру, даст дисциплину, наставнику нужно качество игроков (которое есть в ЛНЗ). А как будет, покажет только время.

ЛНЗ не будет бороться за выживание. Может подняться в район 5-7 места. Но вряд ли черкащане будут готовы на большее. Григорчук - не тот тренер, для которого качество футбола стоит на первом месте. Зрелищности от ЛНЗ весной вряд ли стоит ждать. Команда станет более рациональной, закрытой.

ЛНЗ ищет свою идентификацию

Клуб из Черкасс пока находится в поиске собственной философии. Пока клуб бросает из холодного в горячее. Пытаются развивать свою молодежь, вкладывают деньги в инфраструктуру, приглашают легионеров. Амбиции и финансовые возможности у клуба есть.

В УПЛ ЛНЗ вывел молодой тренер Александр Ковпак. Никто не дал ему особого шанса на уровне УПЛ. После первых неудач Ковпака попросили на выход, заменив на опытного и рационального Олега Дулуба. Летом клуб пошел на перестройку и приглашение многих иностранцев и иностранного тренера. Легионеры сами по себе не способны дать результат. Карраско банально не хватило авторитета и квалификации, чтобы хоть что-нибудь построить в Черкассах.

Сейчас снова возвращение к рациональности, которая была в прошлом сезоне. Вряд ли принципы Григорчука серьезно отличаются от идей, с которыми работал Дулуб.

В Украине клуб строится вокруг тренера. Очень важно найти своего специалиста, вокруг которого выстроится команда. Так в свое время было в «Шахтере» с Луческу. Вернидубом в «Заре», Ребровым в «Динамо». Вот ЛНЗ нужно найти своего тренера, который выведет на новый уровень клуб. Теоретически у Григорчука есть все шансы стать таковым. У Романа Иосифовича есть огромный опыт, работал на уровне УПЛ много лет, знает наш чемпионат в совершенстве.

Для ЛНЗ очень важно пригласить тренера на какой-то серьезный временной отрезок. Чтобы у тренера была возможность спокойно поработать, провести перестройку под себя, а уже потом думать о каком-то результате. Будущее Григорчука в Черкассах, собственно, от этого и зависит. Ему нужно время и доверие. Если это будет, то уже в следующем сезоне ЛНЗ может попытаться бороться за еврокубки.